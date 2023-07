“No hay perdón para nadie”, reitera el director de la PMT

Según Juan Villalba, director de la PMT de Asunción, la dependencia de control a su cargo se encuentra avanzando con una campaña denominada “No hay perdón para nadie”, con la que pretenden reducir los riesgos en la circulación por la capital del país y multar a todos los infractores.

Según Villalba, con esto la Policía Municipal estará controlando principalmente a los motociclistas, y en el caso de estar circulando sin casco, “sí o sí” serán “agarrados” para ser llevados al corralón, como también la misma medida será aplicada si es que circulan con un menor de 12 años como pasajero.

Continuando con su explicación, el funcionario sostuvo que a lo largo de Asunción estarán recorriendo inspectores de las unidades motorizadas de la PMT para identificar a los infractores que pueden estar cruzando una luz roja o realizando un giro indebido, para así interceptarlos y solicitar su registro y habilitación del vehículo, detallando a la vez que en caso de no contar con estos elementos, también serán enviados al corralón.

“Los equipos salen a recorrer todos los barrios de Asunción. Tenemos el mal concepto de que el casco y otros elementos son para evitar la multa, pero no es así; es por seguridad, el respeto a las las luces o uso del chaleco también”, sostuvo.

Lea más: Juan Villalba: ¿de polémico director de la PMT a estrella de TV?

Circular en moto por Asunción y no ser multado

Continuando con sus explicaciones, el director de la PMT sostuvo que para que un motociclista no sea multado este debe utilizar un casco, y si es que si tiene un acompañante, la persona debe ser mayor a 12 años, con un casco también. Asimismo, ya de noche se deben utilizar chalecos reflectivos; y otro aspecto necesario para no ser multado es contar con la habilitación y registro de conducir al día.

Asimismo, detalló que la multa por no utilizar casco asciende a 11 jornales, que ante el reajuste del salario mínimo supera los G. 1.100.000, mientras que por no utilizar chaleco reflectivo la multa es de 4 jornales, más de G. 400.000.

“No hay que poner excusas como que soy trabajador o pobre; pobre se quedará el estado por los gastos de las personas accidentadas por no usar cascos y la ley es clara, no se puede decir que uno no sabía las normas de seguridad si cuenta con un registro”, argumentó en comunicación con ABC Cardinal.

Finalmente, Villalba también enfatizó que todos los conductores que cuentan con su documentación al día “no van a tener problemas” mientras no cometan algún tipo de infracción, asegurando a la vez que un vehículo no es llevado al corralón porque cruzó una luz roja, sino porque el conductor de ese automóvil o motocicleta fue controlado luego de la infracción y ahí se constata que no contaba con la documentación que habilite su circulación por la capital del país, Asunción.

Lea más: Video: si quito el cepo y no me descubren, ¿me salvo de la multa? La PMT responde