Piden saber por qué no está en servicio la ambulancia municipal de San Juan Nepomuceno

Según datos, la ambulancia municipal dejó de operar hace unos cuatro meses. sin que la administración comunal haya informado el motivo. Los pobladores exigen el arreglo de la ambulancia debido a la importancia para el traslado de los enfermos hasta hospitales de más complejidad.

Dicha ambulancia prestaba servicio para el traslado de enfermos, especialmente con cuadros respiratorios, desde el hospital nepomuceno hasta centros sanitarios de alta complejidad de otros departamentos, principalmente Asunción, durante la pandemia del covid-19.

En el transcurso de la pandemia del covid-19 el departamento de Caazapá no contaba con UTI y en las ambulancias del Hospital Distrital y de la municipalidad trasladaban pacientes las 24 horas donde había servicio de cuidados intensivos.

La ambulancia de la municipalidad contaba con conductores en ese periodo crítico en el sector sanitario. Se turnaban para auxiliar a los enfermos hasta otros centros sanitarios con más capacidad.

Lea más: Comuna nepomucena compra moderna ambulancia.

María Ángela Pérez lamentó que la actual administración comunal no priorice el mencionado servicio. Comentó que tenía un pariente con dolencia grave que necesitaba el traslado urgente y la ambulancia del Hospital Distrital no estaba disponible; se le llamó al intendente Derlis Molinas (colorado cartista) y la respuesta fue que no tenía conductor porque era de noche.

El intendente Derlis Molinas, al ser consultado sobre la ambulancia, dijo que el vehículo está con problema en el motor y que está analizando si conviene reparar o cambiar el motor. Minimizó la necesidad del servicio de la ambulancia., asegurando que muy poco se solicita.

La ambulancia se encuentra bajo el tinglado del aserradero de Derlis Molinas en el barrio San Vicente, según pudimos comprobar.