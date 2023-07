Diferentes sectores sociales se manifiestan para realizar reclamos a Yacyretá en Ayolas

Mirian Rojas, prestadora de servicio de limpieza, señaló que la medida de fuerza es para reclamar el pago de tres meses de trabajo realizado a Yacyretá. A raíz de esta situación, no pueden pagar el salario a sus trabajadores, según lamentan.

Seguidamente, señaló que los expedientes relacionados a los desembolsos reclamados por los manifestantes se encuentran estancados en el área de financiera de la EBY – Asunción. Pese a los continuos reclamos, las gestiones no avanzan, conforme indican.

La deuda reclamada por los prestadores de servicio de los distritos de Ayolas y San Cosme es de aproximadamente G. 900 millones. La falta de desembolso afecta a unos 80 prestadores de servicio tercerizados de Yacyretá.

Por su parte, Fermín Duarte, dirigente de pescadores de Puerto Carrizal, indicó que se manifiestan para reclamar kits de víveres para 180 familias, pagos por servicios de carpida realizados y finalmente solicitan renovación de las órdenes de compra.

“Hace varias semanas no hay casi pescado, todas las familias que viven en Puerto Carrizal no cuentan con otro ingreso económico para poder comprar alimentos. Existe un acuerdo donde la EBY se comprometió a entregar víveres cada dos meses, pero desde que pasaron las elecciones no se está cumpliendo”, dijo Duarte.

Los manifestantes permanecerán frente a la EBY hasta que sus reclamos sean escuchados por los directivos y se les dé una respuesta favorable.