En Tava’i, las escuelas no tienen internet del convenio con el Mitic

El director del Colegio Leonardo Martínez, de la compañía Táva Porã, del distrito de Tava’i, Osvaldo Ramón, dijo que, pese a los reclamos realizados en el MEC y Mitic sobre la aplicación del proyecto de gobierno digital, el mismo nunca funcionó en esta localidad, lo que obliga a los docentes a pagar de sus bolsillos el servicio de internet para que los alumnos puedan estudiar, teniendo en cuenta que actualmente los trabajos se realizan por este medio.

Comentó además que en el Colegio Constantino Trociuk, ubicado en la zona urbana de esta localidad, fueron instalados equipamientos tecnológicos con enormes máquinas que solamente hacen ruido y no generan señal. Este “proyecto es un fraude”, cuyo costo asciende a US$ 120.000.000, y que el Estado paraguayo debe pagar, pero no trae beneficio alguno, según sostuvo el docente.

Lea más: Gobierno digital para instituciones escolares de Tava’i es un fraude, denuncian docentes.

El educador dijo que el proyecto incluía 25 escuelas, además del Registro Civil de las Personas y la Comisaría local, pero hasta ahora no se cuenta con red de internet ni en las casas de estudio, menos en las otras instituciones del Estado, criticó Colman.

En el MEC figura que internet funciona

El objetivo era completar todas las instituciones escolares de este distrito, en los siguientes años, pero ni la primera etapa se pudo completar, sostuvo.

El docente dijo que lo más triste, es que hace poco se fue hasta la Dirección de Tecnología del MEC para retirar una computadora, y aprovechó para reclamar el internet. Un funcionario verificó y le aseguró que la red de internet de las escuelas de Tava’i figuraban en estado de funcionamiento, lo que le hace suponer que posiblemente el MEC está pagado el servicio como si funcionase, mientras que los docentes deben pagar de su bolsillo, si quieren que los alumnos aprendan, lamentó.

Lea más: Baja ejecución de Pedro “Pipo” Díaz Verón en Gobernación de Caazapá

Sin embargo, fue difícil verificar en otras instituciones escolares del departamento de Caazapá, debido al receso por las vacaciones de invierno. Algunos docentes indicaron que donde hay fibra óptica, funciona a duras penas la señal de internet, en los otros lugares ni siquiera funciona.