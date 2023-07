Corte rechaza recurso y queda firme condena por asesinato de anciana

Los ministros de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia concluyeron que la defensa recurrió en forma extemporánea la condena a 20 años de cárcel impuesta a Carlos Justiniano Rolón Mieres, por el asesinato de una anciana con fines de robo ocurrido en el 2013, en Hohenau, Itapúa.

La resolución recurrida por la vía de la casación directa por los abogados Derlis Villalba Benítez y Zully Mirtha Cáceres, defensores de Rolón Mieres, es la Sentencia Definitiva SD N° 52, dictada por el Tribunal de Sentencia, de la Circunscripción Judicial de Itapúa el 6 de mayo del 2015.

“(...) se advierte que la sentencia recurrida es del año 2015 y el recurso se presenta en fecha 13 de abril del 2023, y que el casacionista no adjunta notificación alguna donde pueda precisarse si el recurso fue presentado dentro del plazo legal”, afirmó la ministra María Carolina Llanes, a cuyo voto se adhirieron los ministros Manuel Ramírez Candia y Luis María Benítez Riera.

“Por otra parte, el recurrente menciona que en el fallo recurrido uno de los jueces salió en disidencia de sus pares, hace alusión a este argumento, y finalmente menciona que en el fallo recurrido se observa una errónea interpretación de las leyes de fondo y forma además de la Constitución Nacional. No se observa ningún agravio debidamente fundado”, agrega Llanes.

Condena por asesinato está firme desde 2016

“A más de ello, el recurso interpuesto carece de fundamentación que pueda ser atendida pues se refiere a cuestiones fácticas que no pueden ser estudiadas en esta instancia, debiendo el recurrente haber realizado una fundamentación concreta, separada y con la solución que pretende sobre cada punto, no una simple mención general a un voto en disidencia (...)”, precisó Benítez Riera, tras destacar que la sentencia se encuentra firme desde el año 2016, por lo que no puede ser objeto del recurso de casación.

Carlos Rolón fue condenado a 20 años de cárcel, al igual que el coacusado Ignacio Ortellado, quienes fueron sentenciados en dos juicios distintos, en los que fueron declarados culpables de un brutal crimen registrado el 31 de diciembre del 2013.

En la fecha indicada, el cuerpo sin vida de María Clementina Cantero de Medina, de 75 años, fue hallada en su vivienda ubicada en el centro de Hohenau, Itapúa. La víctima, propietaria del comedor Kuarahy Resê retã, tenía una bolsa en la cabeza y signos de estrangulamiento.