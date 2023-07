Robo, tortura y muerte en Ñeembucú

El terrible asalto se produjo en la tarde del sábado, aproximadamente a las 17:30, en la compañía San Miguel, jurisdicción de Isla Ro´y distrito de Villalbín, departamento de Ñeembucú.

Según las primeras investigaciones, Salvador Marín Medina (87) y su esposa Roque Saucedo (75) se encontraban solos en su vivienda cuando de repente irrumpieron la tranquilidad del hogar dos malvivientes, quienes con el rostro cubierto dieron la voz de asalto y comenzaron a maniatar a la pareja.

Según el relato de la mujer, los asaltantes procedieron a atar sus manos y pies con alambres y la tiraron en un rincón de la cocina, también hicieron lo mismo con su marido. La víctima relató que los malhechores le prohibieron que mire lo que estaban haciendo con su pareja, “Yo ya no puede ver que hicieron con él”, comentó.

Resaltó que el monto que llevaron los delincuentes serían de entre 20 a 30 millones de guaraníes. “Era dinero producto de la venta de animales, siempre vendemos y él guarda el dinero, no solemos malgastar, porque también tenemos nuestra pensión de la tercera edad” señaló.

Víctima presenta signos de tortura

Según los investigadores, el cuerpo de la víctima presenta signos de torturas, heridas que pudieron haberle provocado la muerte a don Salvador Marín Medina. El fiscal del caso, Javier Encina, no quiso entrar en detalles, pero mencionó que no pueden descartar ninguna hipótesis. “Estamos en una etapa incipiente de la investigación, no podemos descartar que haya sufrido tortura el anciano antes de morir” señaló.

El representante del Ministerio Público, detalló que el cuerpo presenta rastros de haber sido maniatado y golpeado “Tenemos un caso de robo con resultado de muerte, se observa rastros de que la víctima ha sido maniatada principalmente y otras lesiones, que aparentemente desencadenaron en la muerte del anciano,” señaló.

Intervinieron agentes policiales de la Comisaría N° 16 de Isla Ro’y, el fiscal de Laureles, Jorge Encina y la médica forense Sandra Delvalle, quien diagnosticó la muerte del anciano como infarto de miocardio agudo debido al susto.

Luego del procedimiento, el fiscal ordenó la entrega del cuerpo a los familiares. La policía sigue en la búsqueda de los malvivientes, quienes se fugaron después de cometer el hecho.

El lugar donde se produjo el robo se encuentra en una zona inhóspita, prácticamente bordeando el riacho del brazo del río Paraná, distante a 100 km de la capital departamental Pilar.