Clínicas: fallece uno de los siameses tras larga cirugía de separación

El pasado 11 de julio nacieron siameses en el Hospital de Clínicas de San Lorenzo. Uno de los bebés falleció ayer, miércoles, tras una cirugía de separación que duró más de 17 horas, según reveló el director de este centro, doctor Jorge Giubi.

El doctor Giubi comentó que ayer decidieron realizar la cirugía de separación de los siameses ante el temor de perder a ambos. Agregó que el procedimiento fue complejo y uno de los chicos no pudo resistir, a pesar de la esperanza que había por parte de los profesionales.

“Las condiciones anatómicas y fisiológicas no eran compatibles con que pueda resistir sin estar unido a su hermano, porque, si bien no compartían el corazón, el de este chico no estaba muy desarrollado. Sí compartían una circulación arterial y venosa que le ayudaba a resistir, entonces dentro del procedimiento no resistió”, lamentó.

Precisó que el niño habría fallecido a causa de una malformación cardíaca, considerando que su corazón no se había desarrollado completamente.

Siameses de Clínicas: uno falleció y el otro en terapia

El otro bebé, por su parte, se encuentra en terapia neonatal. Aunque el médico no quiso dar un pronóstico preciso, mencionó que hay probabilidades positivas.

“El otro chico está en terapia neonatal, está estable, son momentos críticos, no podemos dar ningún tipo de pronóstico, pero se está monitorizando y tenemos mucha fe en que va ir bien”, refirió.

El procedimiento de separación de los bebés arrancó a las 07:00 de ayer y terminó recién a la medianoche, según reveló Giubi. Este, a la vez, destacó el trabajo de los profesionales médicos que participaron de la intervención.