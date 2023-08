Cuerpo de Bomberos de Luque habilitará inscripción para los interesados en ser voluntarios

Desde este sábado 12 de agosto todos los interesados en formar parte del plantel de Bomberos Voluntarios del Paraguay y de la Cuarta Compañía de Luque, pueden acercarse hasta el cuartel de los Bomberos de Luque ubicado en el cuarto barrio de esta ciudad sobre las calles San Martín y Boquerón, a partir de las 07:00.

Los requisitos exigidos para los pre-aspirantes son tener como mínimo 18 años cumplidos, tener buen estado físico, poseer certificado de estudios y/o trabajo y no poseer antecedentes policiales. Las primeras pruebas iniciarán el 2 de septiembre del corriente y hasta esa fecha, incluso, los interesados podrán inscribirse.

Para obtener más información sobre la capacitación pueden comunicarse a los siguientes números telefónicos, 021 644 275; 0985 364 340 y al 0981 900 497.

La Escuela de Capacitación Básica (ECB) del Centro de Formación y Capacitación Laboral Academia Nacional de Bomberos del CBVP, se encarga de preparar, instruir y formar a los aspirantes a Bombero Voluntario Combatiente (BVC) de manera teórica y práctica como: extinción de incendios, rescate, atención prehospitalaria básica, cuerdas y nudos, orden cerrado, reacondicionamiento físico, código 10, entre otros.

“El pre-aspirante”, es aquella persona que cumple con los requisitos para postularse a aspirante a BVC y se inscribe como postulante en un tiempo en el que todavía no inician las actividades de La Academia (enero de cada año).

El pre-aspirante podrá asistir los días asignados al cuartel que para el cual se inscribió, donde iniciará una preparación técnica y física con miras a realización de La Academia; no realiza guardias, no asistirá a servicios, no tripulará móviles de emergencia. Una vez que inician las actividades académicas de La Academia, el pre-aspirante pasa a ser aspirante.