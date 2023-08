Joven empresario ovetense golpeó brutalmente a su esposa e hijo

En varias grabaciones de circuito cerrado se puede ver a la pareja discutir dentro de un local de materiales de construcción y en un momento dado, el hombre se abalanza sobre la humanidad de la mujer y propina varios puñetazos y patadas que la dejan tirada e inconsciente en el piso.

En otra grabación de circuito cerrado también se ve a Marcos Miguel Ramos golpeando en reiteradas ocasiones a su hijo con un objeto que pareciera ser una guacha de cuero.

La víctima del caso, Leticia Santacruz, se pronunció al respecto en las redes sociales y en una parte de su escrito manifestó: “Días atrás fui y sigo siendo víctima de maltrato físico, verbal, psicológico y económico por parte del padre de mis 3 menores hijos, quien sistemáticamente me agredió desde años atrás. Como corresponde y ya con el vaso lleno, me decidí a denunciarlo ante la Justicia, logrando que el fiscal Edgar Torales, pida su detención, cuestión que se comunicó también a la Policía Nacional, por tanto, fue ingresado al Sistema Informático de la misma. Cuál fue mi sorpresa que ayer viernes en horas de la tarde, a través de mi abogado, me entero que ya no pesa ninguna orden de arresto hacia mi agresor y que incluso estoy demandada por apropiación, que así como me dijeron significa robar o algo así.”

Por último, manifestó: “Hago responsable a la justicia de cualquier cosa que me pase a mí o a mis hijos”.

Lo cierto y lo concreto es que actualmente, Marcos Miguel Ramos está libre y la víctima espera que el mismo sea procesado y encarcelado.

Audiencia y manifestación contra la violencia hacia la mujer

A las 11:00 de hoy hubo una manifestación mientras se realizaba una audiencia en el Poder Judicial de Coronel Oviedo. Varias organizaciones sociales de mujeres se congregaron en el sitio para apoyar a la víctima, Leticia Santacruz, y manifestarse contra la violencia hacia la mujer.

En dicha protesta, la víctima Leticia Santacruz dijo que se cansó de que hace 14 años viene siendo maltratada física y psicológicamente por su pareja y que siempre quiso esconder lo que estaba sufriendo. Dijo que en el día en que quiso denunciar intentaron callarla, pero que la misma ya no soporta la situación y pide que se haga justicia.

ABC intentó comunicarse con el fiscal quien lleva la causa, Edgar Torales, pero tras varias llamadas y mensajes de WhatsApp a su celular, con terminación 518, no atendió el teléfono celular. En caso de que quiera dar detalles sobre el tema, puede comunicarse con esta redacción.