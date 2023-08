Preocupa a productores costos de stand para Expo Ayolas 2023

Con miras a los festejos del 124° aniversario fundacional del distrito de Ayolas, se dio inicio a los preparativos de la Expo Ayolas Trabajo y Energía 2023 edición XIII. La actividad es organizada por la Municipalidad local.

El costo de G. 300 mil de cada stand genera preocupación en los productores que buscan poder exhibir y comercializar sus productos durante las festividades.

María Gómez señaló que el monto solicitado por los organizadores es muy pesado, actualmente se vive una situación económica muy difícil en Ayolas; no hay pescado, al no haber pescado los turistas no vienen; la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) no paga a los prestadores de servicios, las ventas son muy escasas.

Por su parte, Magali Bernal, integrante de la organización, indicó que en esta ocasión se mantiene el precio del año pasado. El monto establecido le permite acceder a toldos, conexiones eléctricas. Las firmas comerciales de nivel nacional abonarán otros montos.

“Lastimosamente, realizar una expo no es sencillo, tiene mucho costo, coordinación operativa, seguridad, limpieza y otros trabajos necesarios para el éxito de la “Expo Ayolas Trabajo y Energía” 2023″, dijo Bernal.

La “Expo Ayolas Trabajo y Energía” 2023 se llevará adelante desde el 21 al 24 septiembre en la entrada al barrio San Antonio de Ayolas. Interesados en acceder a un stand se pueden comunicar al 0972 – 618 446

La ciudad de Ayolas que recuerda su aniversario fundacional cada 12 de septiembre se encuentra a 305 kilómetros de Asunción, y 52 km de Ruta PY01. La pesca comercial y deportiva, el rubro turístico, influyen en la economía local en un 85%.