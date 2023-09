Alertan sobre una marca de café que se está vendiendo sin registro sanitario

Desde el Ministerio de Salud informaron que recientemente el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN) detectó la comercialización de otro producto que no cuenta con todos los requisitos legales para ser vendido en Paraguay.

Esta vez se trata del café molido “Kafee Wieneer Art”, de la marca Gina Originale. Es un producto de Austria, fabricado por Gunz Warebhan Dels GMBH. Según el INAN, no cuenta con el Registro Sanitario de Producto Alimenticio (RSPA).

¿Por qué es importante que los productos tengan el registro sanitario?

“No puede garantizarse que un producto alimenticio que no cuenta con el registro sanitario obligatorio sea apto para el consumo humano”, señala la institución para explicar por qué es importante que se dé a conocer que este café no está registrado.

Así también, el INAN señaló que ya se han tomado todas las medidas para la retención y prohibición de la comercialización de este café. No obstante, se hace un llamado a la población para que se abstenga de su adquisición y consumo.

En caso de detectar la comercialización de este producto o de algún otro que no cuente con el registro, los ciudadanos pueden reportarlo al correo electrónico direccion@inan.gov.py o llamar a los números telefónicos (0961) 585-779 o (0961) 155-074.