Diputado recordó “guiño político” para cargos de docentes, supervisores y directores en escuelas

El parlamentario colorado, Héctor “Bocha” Figueredo, alertó a los docentes, supervisores y directores de las instituciones educativas que atiendan bien el horizonte que ahora pinta en nuestro territorio paraguayo. El gobierno de Santiago Peña, que apunta a la excelencia, también apunta a fortalecer a los técnicos y a escuchar a los políticos, a la clase política.

Durante su alocución, el político colorado dijo que los docentes que dicha conferencia “va marcar un hito en la historia del Paraguay, con el nuevo gobierno que se inicia.

El diputado Figueredo, al referirse a los docentes, supervisores, a los directores de las instituciones educativas, manifestó que la educación es altamente técnica. “Coincidimos y convenimos en eso, pero así también no debe divorciarse de la clase política”.

Se ocupa cargo porque hubo “guiño de la clase política”

Agregó que se creen que están en la cúspide por su talento, por su capacidad o por su curriculum. “En eso convenidos, tiene espacio, tiene lugar, pero si no han tenido el guiño de la clase política, tal vez no llegue a ocupar ese espacio”, subrayó el parlamentario.

“Por eso quiero decirles que no dejen de tener en cuenta a la clase política, no desprecien a la política. Nosotros no despreciamos a la parte técnica, a la gente preparada”, manifestó el parlamentario, pretendiendo atemorizar a los docentes a que ellos se deben a los políticos y no que accedieron a los cargos por su preparación.

En la ocasión, también recordó a los concejales que él buscó en el diccionario el significado de la palabra “exhortar” y que no ha encontrado sentido al mensaje que le enviaron desde la Junta Municipal.

La mayoría de los miembros del cuerpo legislativo habían enviado una nota al diputado exhortándole que apoye la intervención de la Municipalidad de Carapeguá, bajo la gestión del intendente local, Luciano Cañete (ANR).