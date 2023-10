Comunidad judía en Paraguay pide acompañamiento para marchar y gritar “¡basta de terrorismo!”

La Comunidad Judía del Paraguay convocó para las 17:00 del domingo a un acto denominado “Con Israel y contra el terrorismo”, ante la guerra entre el país del Medio Oriente y Hamás, considerada como agrupación terrorista.

“Estamos convocando a todo ciudadano de bien a que se manifieste pacíficamente, con una bandera blanca o celeste, una bandera de Israel o de Paraguay”, señaló Mariano Mirealman, director ejecutivo de la Comunidad Judía del Paraguay. Señaló que buscarán sentar postura en contra de los ataques.

Lea más: Comunidad judía en Paraguay convoca a acto en apoyo a Israel

“Principalmente contra los actos de terrorismo de este grupo asesino, barbárico, como es el Hamás, y que podamos decir que en el mundo en el cual vivimos hoy no queremos más este tipo de accionar”, señaló para ABC Cardinal.

Recuerda que la guerra no es con Palestina, sino con Hamás

Mirealman señaló que siempre hay que aclarar que los actos que se llevan a cabo en estos momentos no son en contra de los palestinos, sino contra el grupo terrorista.

“Esto no es el Estado de Israel contra los palestinos, estos no son los palestinos, son un grupo terrorista que atacó de forma sanguinaria, barbaria, decapitando bebés, violando mujeres, tomando como rehenes a ancianos. Esto no fue un ataque a soldados, fue un ataque a civiles, gente que estaba durmiendo en su casa, en una fiesta, bailando y cantando por la paz”, lamentó.

Lea más: Israel: Tobías y Abigail, los hermanos paraguayos en la guerra contra Hamás

El miembro de la comunidad judía señaló que en este punto hay que movilizarse y accionar en contra del terrorismo, pues hoy le toca a Israel, pero puede replicarse en otras naciones.

“Esto nos toca a todos, por eso digo que todo hombre de bien tiene que venir a la marcha y gritar que esto en este mundo no lo queremos más. ¡Basta de terrorismo!”, finalizó.

La convocatoria para el encuentro es frente a la sede de Senatur de la Costanera, a las 17:00, y se realizará un acto central a las 18:00. “Queremos gritarle al mundo: ‘¡Hamás nunca más!”, enfatizó.

Lea más: Video: “Ahora es el momento de defender a Israel”, el mensaje de Uzi, el joven paraguayo antes de ir al frente