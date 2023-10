Hidrovía: en Montevideo definirán este martes la comisión para verificar obras

Este martes se tratará en Montevideo, Uruguay, la conformación del grupo técnico que realizará la verificación de las obras alegadas por Argentina, mientras la delegación compatriota se prepara también para la próxima reunión de la hidrovía, que está prevista para el 31 de este mes, nuevamente en Buenos Aires, posiblemente en la embajada de Brasil, que tiene la presidencia pro témpore de la comisión del acuerdo.

Por otra parte, la gerente general de la Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales (Cappro), Sandra Noguera se reunió este martes con el ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano y la viceministra de Relaciones Económicas, Patricia Frutos, para conversar sobre la situación actual de la controversia sobre el cobro unilateral del peaje por parte de Argentina en la Hidrovía Paraguay- Paraná, que afecta el comercio, la exportación y a la economía en general y que hasta julio de este año ya implicó cerca de US$ 11 millones de sobre costo para el complejo soja. Añadió que también trataron el acuerdo Mercosur - Unión Europea.

Noguera mencionó que sigue el proceso de reclamos contra el injusto peaje de la Argentina para llegar a la instancia de un arbitraje internacional.

Recordemos que existe un promesa extraoficial de Argentina de que no se tendrían nuevas interdicciones por el lapso de 60 días. A partir del 27 de setiembre, no se está teniendo ningún reporte de contratiempos que pudieran generarse en el contexto del reclamo del peaje de US$ 1,47 por tonelada de registro neto de las embarcaciones, desde el día 1 de enero de este año.