Yacyretá emite nueva alerta hidrológica en Ayolas

La alerta hidrológica número tres, dirigido a la sociedad civil en general y a los gestores, para el diseño de acciones que sean necesaria, señala que, de acuerdo a los pronósticos elaborados por diferentes centros especializados, se prevé para los próximos días, persistencia e intensificación de precipitaciones sobre cuenca inferior y aporte directo a la represa Yacyretá.

Lea más: Caudal del río Paraná se mantiene en alza en zona de Ayolas/

Según análisis realizados con la información disponible hasta el momento, el caudal afluente previsto para este sábado, estaría en el entorno de 20300 m3/s, y para los siguientes días entre 20000 y 26000 m3/s.

Para mañana, en puerto local, el nivel del río Paraná estaría entre los 3.80 y 4 metros. El caudal normal en la zona es de 1.80 m. La altura de alerta es de 4.20 m. El límite de inundabilidad de las zonas bajas de Ayolas es de 4.50 metros.

Tendencia de mayor plazo

De acuerdo a los informes mencionados en el comunicado, existe probabilidades que se registren aumentos significativos de caudales de agua entrantes a la zona de la Hidroeléctrica Yacyretá, y en consecuencia deban adecuarse a las descargas desde el complejo hidroeléctrico. Por lo que, los niveles de aguas debajo de la represa acompañarán la tendencia mencionada.

Como tema particular se menciona que en la medida que las descargas aumentan por encima de un determinado nivel, será necesaria la apertura de las compuertas del vertedero principal de la CHY.

Lea más: Sabado con tormentas en el Este del pais/

No obstante, se aclara que con las previsiones que se manejan hasta el momento, la apertura señalada no generará situaciones de compromiso hídricos aguas abajo, en particular en el entorno inmediato cercano al complejo hidroeléctrico.

Yacyretá continuará informando a la población las novedades sobre el comportamiento hídrico que se registre en la zona.