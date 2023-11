Hospital de Luque: denuncian muerte de un bebé por presunta negligencia médica

Ian, un bebé de 10 meses, comenzó a tener cólicos en la madrugada del domingo y fue llevado por sus padres hasta el Hospital General de Luque para que sea asistido. El pequeño, que además del dolor de panza comenzó a vomitar, fue diagnosticado primeramente con dengue, según su madre Angélica Duarte.

Al pasar las horas, el pequeño no hacía más que empeorar y comenzó a tener fiebre. “Se retorcía de dolor y en el hospital no sabían qué tenía. Primero me dijeron que era dengue, después me dijeron que era un virus y al final ya tenía una infección general. Nunca dieron un diagnóstico claro”, reclamó la madre.

Hospital de Luque: pidieron traslado por falta de ecógrafo

En cierto momento de ese día, los médicos solicitaron una ecografía, pero para el estudio era necesario pagar G. 450.000 en un establecimiento privado, ya que el hospital no dispone de dicho examen médico.

“Realmente no teníamos ese dinero, somos una familia sin recursos, que vive con lo justo. Cuando nos pidieron eso, nosotros pedimos un traslado a otro hospital donde sí haya el equipo que se necesita, pero no nos hicieron caso”, lamentó Angélica.

Ian se descompensó totalmente a las 17:30 tras ser inyectado con un antibiótico, según la denuncia de su padre. “Mi bebé se dejó de mover, solo veíamos que su pancita subía y bajaba. Me dijeron que necesitaba urgentemente terapia intensiva y ahí recién se pidió su traslado”, contó su madre sumamente dolida.

Bebé falleció camino al Hospital Nacional de Itauguá

El pequeño fue trasladado al Hospital Nacional de Itauguá (HNI), donde se le comunicó a los padres que Ian ya había llegado sin signos de vida. “Me dijeron que mi bebé ya llegó todo morado, sin respirar. Se le intentó reanimar pero ya era muy tarde”, dijo en medio de lagrimas su madre.

Angélica reclamó que el traslado fue muy lento, ya que su marido, por medios propios, llegó más rápido que la ambulancia. Además, denunció que a la fecha, en el Hospital Regional de Luque no le brindan un informe detallado de lo que pasó con su bebé, por lo que acudió ayer a la Comisaría 3ª de Luque para presentar una denuncia por presunta negligencia médica.

Salud Pública dice que está investigando

Desde el Ministerio de Salud Pública (MSPBS) se informó que el caso está siendo investigado. “Sobre este caso abrimos una investigación, estamos recabando los datos. Aún no tenemos todos los informes del hospital. Solicitamos la historia clínica y de acuerdo a esos datos e informes que serán recabados estaríamos recomendando una auditoría médica”, sostuvo Gustavo Irala, asesor jurídico de Salud Pública.

Irala señaló que actualmente también está en investigación otro caso en el mismo hospital ocurrido en la segunda quincena de octubre. Explicó que se trata de la muerte de una embarazada que dejó huérfanas a dos niñas gemelas y que está siendo analizado por el Comité de Vigilancia de Muerte Materna.