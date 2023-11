Condenado pero no desconectado: ¿Cristian Turrini escribe en redes desde la cárcel?

El recientemente condenado a 20 años de prisión por el caso de la megacarga de cocaína, Cristian Turrini, permanece conectado a pesar de su condición de privación de libertad. En la red social X (ex-Twtitter), el exdirector de la TV Pública respondió acusaciones que se realizaron a su gestión del canal público.

A un posteo de la periodista Jazmín Acuña, en el que señalaba: “El ex director de la TV Pública que asumió después del golpe parlamentario. El que empezó el proceso de enterrar un proyecto de comunicación para la gente. Es un buen día cuando de alguna manera y de otras formas, llega la justicia”, le siguió una respuesta de Turrini.

“Qué mal informada estás. Al asumir la SICOM había separado a 3. Me tildaron de zurdo por no apartar a Agu Netto, Renate Costa y Yennifer Caballero y varios más y por haberme reunido con Martinessi a pedir consejos. Me rehusé a vender espacios y continué con los programas existentes”, respondió alguien desde la cuenta a nombre de Turrini.

De esta manera se demostraría que el exfuncionario de la administración de Horacio Cartes cuenta con algunos privilegios en prisión, como acceso a una computadora o celular con acceso a internet.

Lea más: Caso Swiffer: Tribunal condena a Cristian Turrini a 20 años de cárcel por megacarga de cocaína

Condenado a 20 años por megacarga de cocaína

Un Tribunal de Sentencia, presidido por el juez Víctor Alfieri e integrado por Alba González y Dina Marchuk, en la jornada final de juicio condenó a 20 años de pena privativa de libertad a Cristian Turrini, exdirector de la Tv Pública, al comprobarse que participó realizando los trámites para la remisión de una carga de 2.906 kilos de cocaína entre carbón vegetal con destino a Israel, incautada en el operativo Swiffer.

Turrini fue hallado culpable de la comisión de los hechos punibles de tráfico internacional de drogas y asociación criminal, previstos en los artículos 26 y 44 de la Ley N° 1340/88 Especial de Drogas y su modificatoria Ley N° 1881/2002, que en concurso, la expectativa de pena era de hasta 30 años.

Sin embargo, el Colegiado analizó el artículo 43 de la Ley Nº 1340/88 para aplicar la pena a Turrini. En dicho apéndice de la norma se prevé la disminución de hasta la quinta parte de la condena en casos de que el procesado provea de información que permitan el comiso de sustancias ilícitas o desmantelar organizaciones criminales.

Lea más: Fiscalía pide 15 años de cárcel para Cristian Turrini por megacarga de cocaína