Covid: mayoría de nuevos casos corresponde a pacientes que no se vacunaron con la bivalente, según PAI

Un total de 1.685 casos nuevos de covid-19 se registraron en los últimos 30 días, según informó el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS).

El director del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), doctor Luis Cousirat, mencionó que la mayoría de los nuevos contagios corresponde a pacientes que -si bien se inmunizaron en contexto de pandemia- no recibieron este año la dosis bivalente, también conocida como anual o de refuerzo.

“La gente que se está enfermando no recibió la dosis anual. La gran mayoría no recibió la dosis anual. Iniciaron el esquema, pero esta gente no recibió la dosis bivalente, teniendo en cuenta que se trata como una enfermedad, como una gripe”, comentó.

Igualmente, destacó que con dicha vacuna de refuerzo lo que se busca es reducir las hospitalizaciones, no la cantidad de contagios.

Covid: cobertura de dosis anual es aún baja

Cousirat, asimismo, resaltó que la cobertura con la dosis bivalente es aún muy baja a nivel país. Acotó que hay disponibilidad de esta vacuna en el sistema de salud pública. “Con la dosis anual lo que buscamos es actualizar esa base de datos de las variantes dentro del cuerpo. La nueva vacuna será monovalente, 100% ómicron, ya no incluye la variante de Wuhan que no se han visto casos en humanos”, comentó.

Detalló que con esta vacuna anticovid se maneja el mismo enfoque epidemiológico que con la influenza, atacando sus variantes, que mutan constantemente.

El doctor también señaló que están previendo una campaña de vacunación de invierno 2024, que incluya las dosis anticovid, contra influenza y otras enfermedades respiratorias para evitar el colapso del sistema de salud pública.

Para consultar los vacunatorios disponibles, uno puede acceder a la página web del Ministerio de Salud, luego al apartado “Vacunate covid-19″, seguido hacer click en la opción “Centros de vacunación” y, por último, elegir la región sanitaria que le corresponda.