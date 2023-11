Evaluarán declarar en emergencia los departamentos de Misiones y Ñeembucú

El senador colorado (HC) Derlis Maidana manifestó este lunes que no están en desacuerdo con la aprobación de declaración de emergencia para Misiones y Ñeembucú, pero anunciaron que primeramente estudiarán el proyecto para no proporcionar recursos adicionales a otras instituciones que no sean de emergencia.