Video: insólito, reclaman a bomberos que llevaron accidentados a centro de salud, en Obligado

El accidente ocurrió la noche del domingo en cercanías al puente del arroyo Capiibary, en el límite entre los distritos de Trinidad y Hohenau, en el que dos jóvenes motociclistas resultados heridos.

Bomberos voluntarios del distrito de Obligado acudieron en auxilio de las víctimas y los trasladaron hasta el Centro de Salud de dicha ciudad, porque es el único en la zona que está en condiciones de brindar atención en horas de la noche los fines de semana.

En el video captado se escucha a la médica de guardia decir: “Ustedes saben que no me pueden traer dos juntos. Avisale a tus compañeros. Me voy a plaguear hina (sic) al comandante”.

Se escucha también a uno de los bomberos como tratando de justificar el hecho de haber llevado dos pacientes, diciendo a la funcionaria que el paciente que está llegando en otra ambulancia “está mucho mejor” que la joven ingresada primero, a quien encontraron tirada en el piso.

Director investigará el hecho

El director del Centro de Salud, Dr. José Kappeler, señaló que investigará el hecho para determinar qué aconteció. Sostuvo que desde la dirección no existe directiva para limitar la atención, y que, si ese fue el caso, es sumamente grave, al punto que podría ser considerado como una omisión de auxilio.

“Aquí se atiende a todos los que llegan, incluso de otros distritos, porque es el único que tiene capacidad para brindar atención las 24 horas y los fines de semana”, explicó el director.

Por su parte, la doctora de guardia Teresita Ramírez, señaló que “los dos pacientes fueron atendidos”, y que eso consta en el libro de actas.

Respecto de la filmación, donde aparece reclamando a los bomberos porque le llevaron dos pacientes, la profesional no quiso explicar sus dichos, y se limitó a amenazar con una acción judicial en caso que se publique su imagen sin su consentimiento, y se viole la privacidad de los pacientes.

Lo que la profesional no advierte es que la filmación fue realizada a una funcionaria pública, cumpliendo sus funciones como tal, en un ámbito público, como es un centro asistencial del Estado.