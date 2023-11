Condenan a médico naturista a 18 años de cárcel por incesto y abuso sexual serial

El Tribunal de Sentencia de San Lorenzo presidido por Letizia De Gásperi e integrado por Gloria Garay y Julio César Granada sentenció a 18 años de reclusión a un médico naturista de 48 años, tras declarar probada la acusación por abuso sexual en niños en su modalidad agravada e incesto. Las víctimas del ahora condenado son dos de sus hijos, su yerno, que eran menores de edad al momento del abuso y varias víctimas más que declararon como testigos en el juicio oral y público.

En ocasión de presenar sus alegatos finales, la fiscala Laura Guillén solicitó una condena de 12 años de pena privativa de libertad más 6 años de medida de seguridad, 18 años de reclusión en total. La querella, a cargo del abogado Rubén Darío Romero, se allanó íntegramente a los alegatos finales y al pedido de la pena formulado por el Ministerio Público.

En el juicio se probó que el médico naturista hipnotizaba a sus víctimas dándoles de beber un brebaje preparado por el mismo, para luego someterlas sexualmente. Una vez que las víctimas despertaban del hipnosis, sentían el dolor en sus partes íntimas, debido al abuso que habían sufrido.

Abusos, para “generar energía que cura el cáncer”

En un desgarrador relato ante el Tribunal de Sentencia, una de las hijas del acusado reveló los abusos sufridos por ella y sus hermanos, así como por su novio y una cuñada, que se repetieron por varios años. Para persuadir a sus víctimas, el ahora condenado decía que necesitaba que sean sometidas para generar energía necesaria para la cura del cáncer que sufría otro de sus hijos.

“Esto comenzó en el 2009 cuando yo tenía 13 años. Mi padre (el acusado) abusaba sexualmente de mí con la excusa que era para curar a mi hermano de su cáncer. Me decía que cuando yo dejaba someterme sexualmente por él, yo le estaba salvando a mi hermano de su enfermedad”, relató a un equipo de ABC TV la hija del acusado, una de sus víctimas de abuso.

Agregó que uno de sus hermanos también sufrió los abusos así como ella y que al inicio del presente juicio oral se enteró que su pareja, es decir, el yerno del procesado, es otra víctima del abuso sexual por parte del médico naturista, quien usó el mismo argumento para someterlos, según indicó la mujer que actualmente tiene 27 años.

Para concretar abusos, amenazaba con “posesión diabólica”

Los episodios de abuso sexual ocurrían de domingo a domingo. La víctima debía estar siempre vestida con ropa de fácil quite para que no le dificulte desnudarse cuando su padre iba a someterla sexualmente.

Asimismo, los testigos relataron que el acusado les pedía a su hija y a su yerno que se masturbaran para que él pueda “invocar los espíritus”.

El acusado decía a su hija su yerno que si no cumplían los episodios de masturbación, su hermano no se curaría del cáncer, faltaría comida en la casa y que sufrirían posesión de una entidad diabólica.

El acusado siempre pidió a su hija que no cuente nada, le hacía tomar pastillas anticonceptivas diciendo que eran vitaminas, siempre de acuerdo al relato de la testigo. Cuando la víctima se negó a tomar la pastilla, el acusado le pidió que tome porque si no lo hacía podía quedar embarazada.

La joven lamentó que su madre nunca le haya creído y que siga del lado del acusado y que siga confiando en su esposo.

“Ella dice que yo miento, que supuestamente le denuncié a mi padre por dinero y eso es mentira. Cuando me decidí a contarle a mamá yo solo quería que se entere de lo que pasaba en casa cuando ella no estaba”, remarcó entre lágrimas.

Defensa de médico naturista pidió absolución

En sus alegatos finales la defensa solicitó la absolución de culpa y reproche del acusado, afirmando que la Fiscalía no probó los hechos ya que no presentó ninguna evidencia que sustente los testimonios de las víctimas de abuso sexual. Además, atacó de nula la acusación por abuso sexual en niños, con el fundamento que el acusado no fue convocado a indagatoria luego de la ampliación de la imputación en su contra.

Sobre este último punto el Tribunal de Sentencia de San Lorenzo constató en el expediente judicial que el médico naturista tuvo cuatro oportunidades para defenderse de la imputación por abuso sexual en niños, pero optó por no hacerlo. En consecuencia rechazó la pretensión de la defensa.