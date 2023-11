Ley sobre medicina estética: referente de odontólogos dice que todos pueden trabajar siempre que estén especializados

Rubén Viveros, presidente de la Federación Odontológica del Paraguay, dijo que el gremio de odontólogos no tiene realmente una preocupación sobre el proyecto de ley que pretende regular el ejercicio de la medicina estética.

Señaló que, en realidad, la propuesta legislativa no les afecta, pues de hecho la ley actual a ellos les permite trabajar en el área maxilofacial, que se compone de la cara y el cuello.

No obstante, recordó que desde hace 10 años vienen pidiéndole al Ministerio de Salud Pública que regule la especialidad odontológica dentro de lo que es la estética facial.

Unite al canal de ABC en Whatsapp

“Cabeza y cuello es área del odontólogo”

“Muchas peleas ya hubo en ese campo, y nosotros como odontólogos siempre reivindicamos que cabeza y cuello es área del odontólogo. Ya en 2019 se intentó pasar como una ley que era muy bloqueante. Esta vez no nos está bloqueando, incluso ayuda a hacer lo que el Ministerio no hace. Es política de la Federación de Odontólogos y del área jurídica de la Federación, que este tipo de leyes no son necesarias si el Ministerio de Salud hace su trabajo”, manifestó el vocero de los odontólogos.

No obstante, el odontólogo lamentó que el Ministerio de Salud “no está cumpliendo con nadie; ni con la medicina estética ni con nosotros”.

El entrevistado rescató que, de hecho, esta nueva ley que se proyecta tiene un artículo que protege al odontólogo. “Dice que el odontólogo puede realizar procedimientos estéticos en el complejo maxilofacial, que abarca rostro y cuello”, destacó.

Lea: Cosmetólogas cuestionan ley que busca regular medicina estética

Se deben determinar especializaciones concretas

Añadió que más allá de ese punto, “actualmente hay especialidades odontológicas en estética orofacial, que permiten el trabajo del odontólogo en el área facial”.

En definitiva, lo que el representante de los odontólogos cree que falta una normativa del Ministerio de Salud que detalle concretamente qué especialización debe tener cada profesional para realizar los diferentes procedimientos.

Viveros mencionó que tienen planificada una reunión con senadores, teniendo en cuenta que el proyecto está en la Cámara Alta en este momento.

Lea más: Diputados regulan el ejercicio de la medicina estética

No quieren bloquear el trabajo de otros, dice

“Estuvimos en contacto también con la presidenta de la Sociedad de Medicina Estética y con las comisiones de salud, hablando de la posibilidad de modificaciones para proteger al odontólogo y a otras áreas”, detalló.

El profesional aclaró que no es la intención de su gremio bloquear el trabajo de otros rubros. “Hay muchos actores involucrados. Siempre y cuando tengan la formación, pueden hacer el procedimiento”, indicó Viveros.

Propuso sobre todo claridad ente todos los profesionales. “Mientras no se norme y peleemos por el mercado, tal peluquero aplica bótox, tal cosmetólogo aplica ácido hialurónico y se deforma el trabajo. También hay odontólogos y médicos que no tienen la formación necesaria”, reconoció el profesional.