Juicio a pediatra por muerte del niño Renato: “es muy doloroso” transitar la justicia, dice la abuela

La Cámara de Apelaciones rechazó el recurso planteado por el Abg. Ricardo Preda y confirmó la apertura del juicio oral y público a la pediatra Laura Andrea Sena Figueredo, acusada por la muerte del niño de 2 años Renato Rojas, ocurrida en agosto de 2019 en el Sanatorio Migone de Asunción.

“Es terrible que la justicia se demore tanto, sabemos que la causa está llena de chicanas y bueno, nosotros tenemos hoy un sentimiento encontrado. No es fácil saber estar en este lugar, no es fácil acusar a alguien, no es fácil pensar que esta persona puede ir a la cárcel, son sentimientos muy encontrados, pero de todas maneras estamos expectantes a que la justicia nos pueda acortar los tiempos y descansar una vez, cortar el duelo, estar en paz es muy difícil. Todos los días levantarse con esto”, lamentó Rosa Angulo, abuela del niño Renato.

Lamentó que la causa recién avance, siendo que en marzo del 2021 iniciaron los trámites, más de un año y siete meses.

Abogado del Migone chicaneó, según abuela de Renato

Rosa cuestionó el actuar de Ricardo Presa, abogado defensor del sanatorio, ya que presentó varias acciones que solamente chicanearon el proceso con el supuesto fin de que la causa prescriba.

“La causa está muy chicaneada, desde un comienzo desde la época de la fiscalía ya nosotros estamos seguros que el abogado del Migone pretende que la causa prescriba, por eso es que estamos a cuatro años y no hay avances, todo se apela, todo se chicanea, es muy doloroso tener que transitar por una justicia tan desprovista para nosotros”, lamentó.

Contó que ya pasaron cuatro años desde el nacimiento de su nieto, el 20 de agosto de 2019, y que pese a dos autos de elevación a juicio oral, que supuestamente no pueden ser apeladas, ambas fueron apeladas.

Según abuela, Migone evita ir a juicio

Contó que, por un lado, se sienten satisfechos de llegar al juicio oral, pero, por otro lado, están descontentos porque la fiscalía pidió el sobreseimiento definitivo para tres médicos imputados por omisión de auxilio y no saben como los fiscales se basan en las declaraciones de los médicos peritos de la junta médica que no estuvieron en el sanatorio ese día, sin embargo, dejan de lado la testifical de todos los testigos que estuvieron en el sanatorio en ese momento.

“Nosotros queremos llegar a un juicio oral. Nos preguntamos por qué el Migone, si tan seguro está de que ellos tienen la razón, no quieren ir a juicio oral. Las pruebas son muy contundentes, ese circuito de la urgencia habla por sí solo, tiene luego sonido. No vamos a parar, nosotros estamos más fuertes que nunca, vamos a insistir en que el juicio oral tenga una fecha para este año, vamos a estar pendientes de como se maneja la justicia con esto”, lamentó.

Agregó que nunca pensaron que la fiscalía iba a pedir el sobreseimiento definitivo, y como la ley es demasiado clara sobre la omisión de auxilio, entonces no entienden, o dijo que hasta cree que compensan una cosa con la otra.

Oposición sobreseimiento a médicos en manos de Fiscalía

Rosa Angulo contó que ahora el trámite de oposición que dio el juez Joan Paul López a los tres médicos imputados por omisión de auxilio, volvió a fiscalía que debe definir sobreseer o acusar.

“El fiscal anterior apeló, una figura que no existe a un trámite de oposición, pero en este país parece que todo se puede. Lo mismo que no se puede apelar el auto de elevación a juicio oral y, sin embargo, yo leí que Carolina Llanes, cuando era ministra de la Corte, dice eso y, sin embargo, se apela. Todo es posible en este país y todo es posible cuando luchas contra un gigante que es nuestra contraparte, un gigante muy grande, poderoso, de mucho dinero”, finalizó.