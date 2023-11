Pablo Benegas: ministra de Defensa Pública reconoce acción “insuficiente” en caso de niñas

El Ministerio de la Defensa Pública (MDP) intervino en el 2017 en el caso de tres niñas y un niño que estaban en situación de vulnerabilidad. Ese año, la abuela de los menores había solicitado “que se le dispense ser la guardadora” de los pequeños, según recuenta la ministra Lorena Segovia. Ahora, dos de estas menores serían víctimas de abuso y se apunta al músico Pablo Benegas como presunto autor del hecho.

La funcionaria agregó que se había planteado el caso al juzgado, pero ante la falta de una “familia acogedora” u hogares que podían recibir a los menores “no las pudimos proteger ni como Estado ni como sociedad”, pese a que tanto la Defensoría Pública como el Ministerio de Niñez y Adolescencia (MINNA) e incluso el Poder Judicial intervinieron en el caso.

“Nosotros hicimos los pedidos correspondientes, se plantearon los oficios y todo lo que se puede articular, también el juzgado ofició a la institución y la contestación fue negativa. No las podemos proteger en el sentido que, aun articulando o interviniendo todas las instituciones, el resultado sigue siendo la no protección”, expresó en comunicación con ABC AM 730.

Asimismo, confirmó que se requirieron informes a la defensora pública que intervino en el caso, Águeda Morel, y esto pasa a una investigación preliminar, sin descartar que pueda darse la apertura de un sumario o que se pueda determinar si existió algún tipo de negligencia.

Abuso sexual: “Por más que intervenimos, no es suficiente”

La ministra Segovia habló de las “insuficiencias” que se encuentran en el sistema para encontrar familias acogedoras, siendo este un “nudo crítico”, y reiteró que pese a la intervención de varias instituciones no se lograron los resultados esperados.

“Yo no diría que se lavaron las manos (las instituciones); es necesario que intervengan todas, pero no encontramos una salida o solución al problema. Los mecanismos que tenemos no son suficientes y no se dan los resultados que esperamos; por más que intervenimos, no es suficiente, no es el resultado esperado”, reconoció.

Por otra parte, también dijo que cuenta con informaciones sobre una posible “red” de abuso infantil, aunque la investigación sobre esto está a cargo de la Fiscalía, concluyó.

