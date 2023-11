Buzos argentinos se suman a la búsqueda del militar arrastrado por raudal

El Ejército paraguayo comunicó a través de sus redes sociales que buzos de su par argentino acompañan este sábado los trabajos de búsqueda del sargento primero de Infantería Alexis Sosa.

La comitiva del Ejército argentino está conformado por personal del 121° Batallón de Ingenieros Anfibios, la División Escuela Capacitación Anfibia y la Compañía de Buzos Ejército 601.

“Sus integrantes están altamente capacitados en la realización de operaciones en medio acuático, con la utilización de técnicas especiales”, según destaca el informe.

El jefe de Comunicación Social del Ejército, coronel Diego Torres, comentó que el jueves llegó una comitiva de ocho militares argentinos, de los cuales cinco son buzos, dos agentes de logística y uno médico, quienes cooperarán en la búsqueda de Sosa.

Búsqueda de militar desaparecido en Lambaré

Torres precisó que ayer los militares argentinos realizaron un trabajo de reconocimiento del terreno y recopilación de datos sobre la desaparición y búsqueda.

Como resultado, seleccionaron dos sitios para realizar exploraciones: cerca del cauce del Arroyo Lambaré y el otro en la desembocadura al río Paraguay, según reveló.

Militar desaparecido no está en cauce del arroyo Lambaré

Las tareas se concentran esta mañana en zona del cauce del arroyo Lambaré, donde se había encontrado los restos de la camioneta en la que Sosa y el sargento primero Domingo David Ríos Domínguez circulaban cuando fueron arrastrados por raudales.

“Ellos ayer hicieron un estudio de dónde podría estar, según información que recolectaron de la Armada y el Ejército paraguayos. Indentificaron dos puntos específicos que le dieron prioridad para trabajar. El primer punto, donde estuvimos trabajando esta mañana, está a 200 metros donde cayó la camioneta y es un pozo de agua de unos 6 metros de profundidad”, comentó.

Refirió que el avance que lograron con las tareas de esta mañana es confirmar que en dicho pozo no está el cuerpo ni restos del militar, como había ya señalado la Armada paraguay. “Estuvieron explorando esta mañana y lastimosamente no encontraron nada, pero confirmaron que en el fondo del pozo no hay nada, como había informada la Armada Paraguay”, dijo.

Agregó que los buzos argentinos proseguirán la búsqueda durante esta tarde, con la exploración del segundo punto que seleccionaron.

También precisó que la comitiva del Ejército argentino no tiene aún fecha definida para su retorno, pues la intención es que vuelvan a su país una vez que consideren concluidas sus exploraciones.

Militares desaparecidos en raudales

Sosa y Ríos habían sido arrastrados por los raudales, durante una intensa tormenta eléctrica, en la madrugada del 2 de noviembre pasado.

Se iban a buscar a su casa al comandante del Ejército, Gral. César Moreno, para trasladarlo desde su domicilio en Lambaré hasta el Gran Cuartel General del Comando para una reunión con el presidente Santiago Peña.

El cuerpo de Ríos Domínguez fue hallado dos días después de haberse reportado la desaparición de los mismos, en la zona denominada Puerto Ortiz, margen izquierda del río Paraguay.