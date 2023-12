Diego Benítez, preso en Emiratos Árabes Unidos y con extradición a Paraguay postergada

El paraguayo Diego Isaac Benítez Cañete, de 39 años, requerido por tráfico de cocaína, ya está recluido en Emiratos Árabes Unidos, donde también cuenta con una causa abierta, por lo que su extradición a Paraguay será postergada.

Interpol de Emiratos Árabes confirma que el ex dirigente deportivo Diego Benítez ya se encuentra retenido en ese país, que autorizó recientemente su extradición a Paraguay, en una decisión de tercera instancia que se torna inapelable.

Benítez ya no cuenta con argumentos legales para frenar su extradición, que fue retrasada por más de un año luego del fallo en primera instancia, cuando se decidió su envío a Paraguay; sin embargo, aún no será traído a tierra guaraní debido a que aparentemente consiguió que le abrieran un proceso en Emiratos Árabes que sería por el uso de documentos no auténticos.

Por su parte, Gunter Krone, vocero de la Fiscalía, comentó que ayer se realizó una reunión bilateral entre los funcionarios de Interpol Paraguay y sus homólogos de Abu Dabi. “Presumimos que fue para coordinar la extradición pero aún no tenemos mayores detalles”, detalló.

Investigación “Atlántico Norte”

Benítez es señalado como el responsable del envío de 16.174 kilogramos de cocaína -oculta en latas de pintura- que fueron incautados el 12 de febrero de 2021 en el puerto de Hamburgo, Alemania. Está imputado por tráfico internacional de estupefacientes.