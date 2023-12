Kailasa: esto publican medios extranjeros sobre el papelón del Gobierno

La firma de un memorándum por parte del ahora ex jefe de Gabinete del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Arnaldo Chamorro, fue el inicio de una revelación sobre los Estados Unidos de Kailasa -un país que no existe- y sus supuestos representantes reuniéndose con distintas personas en Paraguay.

Este papelón del Gobierno del presidente Santiago Peña no se quedó solamente en el territorio nacional y rápidamente trascendió fronteras ante el caso: un Gobierno que firma un entendimiento con una nación que no existe.

Por ejemplo, el medio argentino La Nación recopila textualmente una entrevista realizada en ABC AM 730 con Arnaldo Chamorro, quien en ese momento aún ocupaba el cargo y como parte de esta comunicación telefónica, había admitido que ni sabía dónde queda este supuesto país con el que firmaba un memorándum.

El ahora ex jefe de Gabinete también confirmó que los supuestos representantes de Kailasa incluso se reunieron con el ministro de Agricultura y Ganadería, Carlos Giménez. “Les escuchamos nada más; no comprometimos al Estado paraguayo. No sé qué querés que te responda, te pido disculpas, estoy en una reunión”, había declarado para dar por terminada la entrevista.

Papelón con Kailasa: noticia en medios extranjeros

Además de La Nación, otros medios de Argentina también publicaron los siguientes titulares:

Un funcionario de Paraguay firmó un acuerdo con un país que no existe y tuvo que renunciar: los engaños de Kailasa (Clarín)

Bochorno diplomático en Paraguay: destituyeron a un funcionario que firmó un acuerdo con un país inexistente (El Perfil)

Kailasa y Paraguay: publicaciones de otros países

No solamente Argentina hizo publicaciones sobre este papelón entre Paraguay y el inexistente Estado de Kailasa:

Paraguay destituyó a un funcionario tras la difusión de un acuerdo con Kailasa, un país inexistente (El País de Uruguay)

¿Qué es Kailasa? El país inexistente y con el que funcionarios de Paraguay suscribieron acuerdos (El Universo de Ecuador)

Papelón de Kailasa publicado en Europa

Las noticias del papelón del Gobierno paraguayo con Kailasa no solo se quedaron en la región y llegaron también hasta Europa:

Paraguay : un haut fonctionnaire destitué pour un accord avec un pays inexistant (Le Figaro de Francia)

El funcionario paraguayo destituido tras firmar un acuerdo con Kailasa, un país que no existe (BBC de Reino Unido)

Destituyen al jefe de gabinete del Ministro de Agricultura de Paraguay tras firmar un convenio con un país inexistente (El Debate de España)

Kailasa sí existe, aseguran

Desde los Estados Unidos de Kailasa, aseguran que su “país” sí existe y es como el Vaticano pero para el hinduísmo.

Aseguran también que Kailasa ahora es “el único refugio seguro para las comunidades y tradiciones hindúes minoritarias perseguidas o extremadamente vulnerables”, aunque no hay ningún solo dato sobre dónde está ubicada esta “nación” o cómo se podría llegar a ella.

