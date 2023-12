Funcionarios de la ANDE cierran el acceso a la ciudad de Pilar

Mientras en el Congreso Nacional los senadores trataron el proyecto de ley que crea la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, funcionarios de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) nucleados en el Sindicato de Trabajadores de la ANDE (Sitrande) cerraron las oficinas y salieron a las calles a manifestarse para repudiar el proyecto de ley.

Los funcionarios se agruparon a la entrada de la ciudad de Pilar en el puente de Villa Paso, sobre el arroyo Ñeembucú, y repudiaron a los senadores que a tambor batiente llevaron adelante la aprobación del proyecto de ley.

Uno de los integrantes de Sitrande, Ever Paredes, manifestó su indignación por los hechos ocurrido en la capital. “Esto recién comienza, no vamos a permitir el saqueo a la Caja de Jubilaciones, no vamos a permitir el atropello ni el avasallamiento a nuestros derechos, vamos a manifestarnos hasta que se rechace el proyecto de ley”, indicó.

Eusebio Núñez, también sindicalista de Sitrande, pidió que Santiago Peña solucione de manera urgente el caos que desató por culpa del proyecto de ley que pretende sea aprobado en ambas cámaras.

“Solucioná este problema Santiago Peña, porque con esta ley nos dejaste sin futuro, porque ustedes todo el dinero que agarran llevan en sus bolsillos y ¿qué beneficio hay para el trabajador y las trabajadoras? ¡basta de atropellos!. Desde Ñeembucú, la tierra heroica va a retumbar en todo el Paraguay el resurgir de la lucha y esto no va a terminar así nomás”, señaló.

Advirtió a los diputados departamentales que piensen bien lo que van a hacer cuando sea tratado el proyecto en Diputados, de lo contrario no estarán en paz. “Piensen bien lo que van a hacer mañana, salgan a favor del pueblo o si no van saber lo que es el castigo porque la gente empiezan a movilizarse empieza a pensar y empieza a cambiar”, indicó.

Trató de traicionero a Santiago Peña y le recordó que siempre fue bienvenido a la ciudad de Pilar. “Siempre fuiste bienvenido a Pilar, Santiago Peña, pero ahora vamos a reunirnos y vamos a ver qué decidimos porque sos un traicionero”, expresó.

Finalmente, indicó que todos los senadores que votaron a favor de este proyecto no serán bienvenidos a la ciudad de Pilar.