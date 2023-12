El pesebre y la celebración de la Navidad, representan la alianza familiar en Paraguay

La preparación del pesebre usando ramas verdes es una tradición popular que sigue intacto en nuestro país; las familias siguen preparando el establo para festejar la Navidad cada año. Lo que se perdió es que ahora pocas son las familias que hacen el pesebre con el Ka’avove’i o espinillo, ya casi no se ve que se cuelgan las chipas, uvas, granadas, collares de maní, de tártagos y de la diversidad de la cáscara de huevos pintados, explicó la historiadora Margarita Miró Ibars.

Resaltó que también se perdió esa tradición antigua del recorrido que hacían los niños para apreciar los pesebres en las casas de los barrios y la visita de los cantores o de los Kambá que recorrían los hogares. Dijo que preparar el pesebre usando hojas viene de una tradición indígena.

Sin embargo, en la actualidad algunas familias, por comodidad o porque no tienen suficiente espacio han optado por adornar un arbolito de Navidad y debajo colocan el pesebre. Esto no es tradicional de nuestro país porque el pino no tenemos en Paraguay, lo importante sería recuperar esa tradición de preparar la cueva para el pesebre usando ramas verdes.

En nuestro país en el pesebre se colocan las principales figuras del retablo, que son l Virgen María, San José y el Niño Jesús, acompañados del pastor, el Ángel Gabriel, ovejas, el buey, el gallo y los reyes magos. Los niños acompañan el momento de la elaboración del pesebre y recuerdan hasta la veje y forman parte de la alianza familiar.

Compartir frutas y alimentos bendecidos

En las familias acostumbran preparar la mesa y la cena para esperar la Nochebuena, esto se sigue manteniendo. Existe una antigua tradición de que después de las 00:00, tras finalizar el 24 e iniciando el 25 de diciembre, las frutas y las chipas del pesebre están bendecidas y las personas que visitan a la familia se les puede obsequiar.

Recordó que existe también una tradición de que las mujeres solteras o los recién casados deben preparar el pesebre durante siete años para que sea bendecido en su hogar. También está la tradición de que las mujeres que hacen el pesebre no deben abandonar al Niño Jesús.

La experiencia en Ecuador

Miró Ibars recordó que vivió diferentes culturas, específicamente en Ecuador donde estuvo como directora del Instituto de Patrimonio Natural y Cultural del Convenio Andrés Bello, con sede en Quito. En dicho país acostumbran preparar sus pesebres utilizando la imagen del niño Jesús, San José y la Virgen María y lo adornan con las casas que representan al pueblo.

Otras familias utilizan figuras hechas por los indígenas, como el amero de maíz, escultura de flora y fauna de dicho país. En Ecuador acostumbran a festejar el nacimiento de Jesús el 25 con un almuerzo familiar y de amigos. Por eso digo que el pesebre y la celebración de la Navidad en Paraguay son únicos, porque representan una alianza familiar.