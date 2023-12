Sinamed preocupado por examen que les permitiría cobrar G. 400 mil más

La Dra. Rosanna González, vocera del Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed) denunció que todavía no cobraron salarios del mes de diciembre.

Les preocupa el concurso que se hizo para la equiparación salarial. Con este proceso, todos deberían pasar a ganar en promedio G. 400 mil mensuales más. Recordó que el examen se tuvo que haber dado el 7 de noviembre y todavía no hay fecha confirmada.

“Existe un cronograma pero no se cumple. Si no se rinde esta semana, significa que cuatro mil funcionarios de Salud no cobrarán su salario de diciembre con el reajuste. Además falta el cobro del aguinaldo”, resaltó.

La equiparación es de entre G. 32 mil y G. 400.000 para los trabajadores que hace diez años no tienen una suba salarial. “No debió ser vía concurso sino que de manera automática”, lamentó. “Se crea un concurso para entretener a los funcionarios en un trabajo innecesario, en vez de hacer cosas más importante para la salud del país, agregó.

Pago de compensación: eterno problema para los médicos

González recalcó que el eterno problema de los médicos es que se les pague por la compensación. Comentó que hay profesionales que duplican la carga horaria.

“Al trabajar el doble significa que deberían cobrar el doble, pero nos pagan el 10% que tendría que ser G. 1.500.000 por mes. Al menos 250 médicos a nivel país no lo están cobrando”, sostuvo.

Les dicen que la traba siempre está en sus recursos humanos. “Pero no puede ser que en pleno 2023 no sepan el horario que cumple cada funcionario público en este país”, se quejó.

Comenzaría un “pasapelotas”

Una vez que el Ministerio de Salud Pública envié las documentaciones a su par de Economía y Finanzas comienza un “pasapelotas”, donde Economía le diría a Salud que no recibió todos los papeles.

Previamente la cartera sanitaria suele decir que Economía todavía no les autorizó los desembolsos, finalizó la médica.