Rescatan a una serpiente de una canaleta en Asunción

La Primera Compañía de Asunción del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay rescató esta mañana a una serpiente en un desagüe en zona de la sede de la Secretaría Nacional de Deportes (SND) en Asunción.

Los bomberos recibieron un reporte ciudadano y llegaron hasta el sitio, donde encontraron a la serpiente nadando en dicho desagüe.

El animal fue trasladado al Jardín Botánico y Zoológico de Asunción para un mejor manejo porque se desconoce su especie. Luis Recalde, especialista conocido en X (ex-Twitter), mencionó que se trataría de una pitón reticulada.

Serpiente sería una mascota

Los bomberos también suponen que la serpiente sería una “mascota” que habría escapado de cautiverio, ya que indican que no se trata de una especie autóctona.

“Tenía un carácter bastante manso y tranquilo, no agresivo, lo que quiere decir que tenía contacto con humanos. Es muy amigable. No quisimos soltarla en zona de la Costanera o en el Chaco porque no es una especie nativa, por lo que podría generar un desequilibrio importante en el ambiente“, comentó el bombero Enrique Onieva.

Es la segunda serpiente hallada en esta zona, según indicó. En otra ocasión, habían rescatado a una yarará.