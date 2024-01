Pirañas o palometas atacan a bañistas en la playa municipal de Pilar

La Playa Municipal de Pilar fue habilitada en un acto oficial en la tarde del viernes 5 de enero con presencia de las principales autoridades comunales y nacionales. En esa ocasión, muchas personas disfrutaron de la arena, el sol y el agua.

El sábado nuevamente muchas personas concurrieron a la playa, en su mayoría en familia, para disfrutar de la tarde veraniega. Repentinamente la tranquilidad fue interrumpida por ataque de pirañas o palometas. Los peces comenzaron a morder a las personas en los dedos de la mano y a otras en los dedos de los pies. Rápidamente las víctimas fueron trasladadas al Hospital Regional de Pilar para recibir atención médica.

Ayer domingo nuevamente 6 personas fueron atacadas por pirañas y todas fueron auxiliadas en la ambulancia municipal y en la patrullera de la Armada Paraguaya. El prefecto de la zona Pilar, capitán Cristian Barreto confirmó el hecho y dijo que el sábado 3 personas fueron atacadas y el domingo 6 personas.

“Tuvimos personas que fueron atacadas por los peces; hasta ahora no sabemos si son pirañas o palometas, pero los dos tienen las mismas características de agresividad”, señaló el capitán Barreto.

El militar señaló que normalmente los peces son atraídos por los ruidos o por la comidas. “Este tipo de peces son atraídos por los ruidos o por los alimentos; por eso pedimos a los bañistas que ingresen al agua sin alimentos y que antes se laven bien las manos con agua y jabón para que no sean mordidos por los peces”, indicó.

Barreto también instó a aquellas personas que tienen heridas en la mano o en los pies a que no ingresen al agua para no atraer a las palometas o pirañas.

El prefecto no considera que la playa deba ser cerrada y dijo que las personas deben tomar sus precauciones valiéndose exclusivamente de las recomendaciones hechas antes de ingresar al agua. Explicó que la playa está bien delimitada y que la parte más profunda tiene hasta un metro con treinta centímetros.

Temporada de palometas y pirañas

Según un experimentado pescador de la zona, don Elio Acuña, en esta época es la temporada de palometas y pirañas, debido a que recientemente subió el agua del río Paraguay y que normalmente se refugian bajo los camalotes cerca de la costa, y recomendó a los veraneantes a no ingresar en la parte profunda del agua para no ser atacados por estas especies de peces.

No tiren sus carnadas

Por su parte, el intendente municipal Fernando Ramírez (ANR) solicitó a los pescadores que no tiren sus carnadas y no limpien sus pescados cerca de la playa para evitar que los peces sean atraídos por los alimentos. Añadió que los funcionarios de la municipalidad van a controlar a las personas para que no ingresen con los alimentos al agua.