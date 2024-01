Altas temperaturas y aves afectan a productores de Corateí

Delia Torres, productora de la compañía Corateí, distante a 12 kilómetros de la zona urbana de Ayolas, señaló que en los últimos meses están siendo perjudicados por aves, principalmente loritos, que pican los frutos en proceso de maduración, como de mamón (rojo o brasileño), tomate, sandía, zapallo, locote y maíz. También el intenso calor que se registra desde hace semanas repercute directamente en los cultivos, indicó.

“Hasta finales del 2023 veníamos trabajando en la huerta comunitaria, pero las intensas lluvias y las granizadas registradas afectaron la totalidad de la producción. El fenómeno climático también causó daños importantes a la infraestructura del invernadero; tendremos que recurrir a la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) u otra institución, como la Gobernación de Misiones y la Municipalidad (de Ayolas) para conseguir otro invernadero”, dijo Torres.

La agricultura familiar se convierte en rubro de renta importante para el sostenimiento del hogar. Es por eso que los perjuicios causados por fenómenos climáticos o de la naturaleza impacta mucho en la economía.

“Una vez que los pájaros picotean los productos, ya no se puede comercializar porque el cliente no quiere pagar por algo que no está en condiciones; tampoco podemos atentar contra la naturaleza matando los pájaros; es necesario encontrar una solución a esta problemática”, dijo Torres.

