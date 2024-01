Gobierno paraguayo manifiesta preocupación por proceso electoral en Venezuela

Un comunicado emitido este domingo por el gobierno del Paraguay expresa su preocupación por la situación del proceso electoral en Venezuela.

En el comunicado, señalan la necesidad de llevar adelante elecciones presidenciales libres, transparentes y con participación de todos los candidatos.

El gobierno paraguayo “ratifica su pleno compromiso con la libertad, la democracia y los derechos humanos”, concluye.

Santiago Peña había justificado en noviembre del año pasador el cambio de postura de Paraguay sobre las relaciones con el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, asegurando que no se modifica la posición del país con respecto a la defensa de la democracia y los derechos humanos.

El presidente se había escudado, como lo había anunciado en su discurso de asunción al mando en agosto, que Paraguay no podía seguir manteniendo relaciones con personas en lugar de con Estados.

Dijo entonces que la decisión del gobierno anterior, de reconocer a Juan Guaidó, quedó desfasada luego de que este haya dejado de ejercer la “presidencia temporaria” de ese país y que solamente Paraguay se mantenga en la posición, por lo que consideró lo más prudente empezar el restablecimiento gradual de las relaciones con Venezuela.

Gobierno de Venezuela: “inhabilitación es ‘cosa juzgada’”

El Gobierno de Venezuela aseguró este sábado que la inhabilitación política de la líder opositora María Corina Machado, ratificada el viernes por el Supremo y que le impide competir en las elecciones presidenciales de este año, es “cosa juzgada”, por lo que “ya no hay absolutamente nada que debatir al respecto”.

”Es cosa juzgada, ya no hay absolutamente nada que debatir al respecto (...) quienes no cumplan con las leyes venezolanas no podrán ser candidatos”, dijo en conferencia de prensa el gobernador chavista Héctor Rodríguez, en nombre de la delegación del Gobierno en las negociaciones con la opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD).