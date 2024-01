Liga Concepcionera es finalista del interligas Sub 13 y jugará con Amambay

En el partido de la semifinal de vuelta, que se disputó en la tarde de este domingo, el equipo de la V azulada logró el triunfo con dos goles de Éver Sanabria. El compromiso de ida, disputado hace una semana en el departamento de Caazapá, el juego había culminado sin goles.

Al inicio del cotejo disputado en la capital del primer departamento el equipo local ya se puso en ventaja con el gol de Éver Sanabria. El mismo jugador convirtió el segundo a los 20 minutos de la primera etapa donde el claro dominador fue la V azulada.

Ya en el segundo tiempo el onceno visitante fue a buscar el descuento que lo consiguió a los 5 minutos a través de Fernando Araujo.

Concepción pudo aguantar la ventaja conseguida en la primera etapa y así pudo inscribir su nombre en la final que jugará ante Amambay, que ganó en penales 5 a 4 a San Joaquín. En el partido de ida había ganado Amambay por 2 a 1 y hoy perdió de visita por 2 a 0.

Síntesis

Cancha: General José Martínez Pérez, del club General Garay. Árbitro: Renato Duarte. Asistentes: Juan Carlos Cortza y Rubén González. Cuarto Àrbitro: Nelly Sotelo. Concepción: Thiago Quevedo, Àlvaro Román Villarta (57′ Sandro Martínez), Amín Riquelme, Nelson Paredes y Rodney Rodríguez, Àngel Cardozo, Fabricio Lugo, Modesto Jara (37′ Ricardo Sosa) y Elías Casafús (51′ Silver Lugo), Ever Sanabria (57′ Víctor Cabrera) y Àngel Vera. DT: Aníbal Rolón. Liga Yegreña: Juan Tobías Martino (30′ Walter Ríos), Jonathan Paiva, Amilcar Planás, Sabastián Cardozo y Matías Morínigo, Iván Noguera, Carlos Valdez (58′ Carlos Céspedes), Jonathan Martínez y Sebastián Vázquez, Fernando Araùjo (58′ Maxi Alexandro López) y Marcos Gómez. D.T: Ever Rodríguez. Goles: 2′ y 20′ Ever Sanabria (Concepción). 35′ Fernando Araùjo (Fulgencio Yegros). Recaudación: G.5.520.000.