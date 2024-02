Gral Díaz: Despiden a funcionaria municipal a quien deben ocho meses de salario

Myrian Mabel Sosa denunció al intendente Carlos Romero por despido injustificado del trabajo. La mujer se desempeñaba como funcionaria de la Municipalidad de Gral. Díaz, donde realizaba trabajos de limpieza en una escuela y en el centro de salud de la ciudad.

La mujer relató que trabaja desde hace 9 años con un sueldo de 500.000 guaraníes mensuales, pero un día le avisaron desde la administración municipal que ya no formaba parte del plantel de funcionarios, pero tampoco le pagaron sus haberes por 8 meses de trabajo, según denunció la afectada ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

La representante del Ministerio Trabajo, Justina Aquino Arrúa, convocó al intendente Romero y a la afectada para una audiencia de conciliación, pero el jefe comunal no se presentó y ni siquiera justificó su ausencia, precisó la funcionaria del Ministerio de Trabajo.

Myrian Mabel Sosa explicó que trabajaba en el municipio de Gral. Díaz desde hace 9 años y que injustamente fue despedida. “A mí me despidieron injustamente, nunca falté a mi trabajo, nunca le falté el respeto a nadie, y me hacen esto, yo esperaba llegar a un acuerdo hoy con ellos porque necesito que me paguen por los 8 meses de trabajo, tengo a mi padre enfermo internado en el hospital, tengo criaturas y me hace falta ese dinero que me gané con mucho sacrificio”, indicó.

La mujer señaló que a pesar de que el salario es poco, para ella significa mucho porque ayuda a paliar sus necesidades básicas del hogar.

La encargada del Ministerio de Trabajo, Justina Aquino Arrúa, mencionó que el caso de Myriam Mabel Sosa no es el primero en la Municipalidad de Gral. Díaz, que antes de este caso, otro funcionario ya había denunciado similar situación y que tampoco se presentó para la audiencia de conciliación en ese entonces el jefe comunal Carlos Romero.

El abogado de la afectada -Daniel Ortiz- señaló que lastimosamente al no haber un acuerdo con el intendente municipal necesariamente deben recurrir al estrado judicial para buscar una solución al caso.

Denunciado por lesión de confianza

Un poblador de la ciudad de Gral. Díaz, Víctor Agüero, había presentado denuncia contra el intendente Carlos Nicolás Romero, por supuesto hecho punible contra el patrimonio (lesión de confianza) ante el Ministerio Público el 25 de agosto del año 2023; la investigación está a cargo de la fiscala Lourdes Ramírez y la causa es el N° 92/2023.

Víctor Agüero había declarado ante el Ministerio Público que encontró varias irregularidades en la gestión del intendente Carlos Romero. “Montó todo un esquema administrativo y operativo para realizar simulaciones de contrataciones directas eludiendo los procesos establecidos por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)” declaró.

En el año 2023, la Municipalidad de Gral. Díaz, recibió la transferencia por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) la suma de 4.187 millones de guaraníes, pero este monto no se refleja en inversiones dentro de la ciudad de Gral. Díaz.

Desde la redacción de la corresponsalía de ABC Color, intentamos hablar con el intendente municipal Carlos Romero, llamamos a su número de celular 0972 57XX89, pero no respondió; si desea dar su versión sobre el caso, estamos abiertos para escucharle.