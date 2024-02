Ministro de Educación pide a intendentes que distribuyan el almuerzo escolar en sus distritos

El ministro de Educación Luis Ramírez participó hoy del lanzamiento del programa de almuerzo escolar de la Gobernación del noveno departamento, administrada por Norma Zárate de Monges (ANR). El evento se desarrolló en la escuela Prof. Julio Frontanilla, ubicada en la compañía Costa Pucú de Paraguarí.

La Gobernación de Paraguarí realizó el lanzamiento del almuerzo escolar que llega a 212 instituciones educativas y a un total de 17.535 alumnos. La entrega se hará durante 100 días. La empresa adjudicada es Ladero Paraguayo SA, representado por Hugo Cáceres Florentín, en G.24.000 millones.

En la ocasión, al ser consultado sobre la incertidumbre que tienen algunos intendentes del departamento sobre la distribución del almuerzo escolar, el ministro dijo que deben realizar el llamado a licitación para la provisión del complemento nutricional.

Agregó que los que están licitados se van a desarrollar, se va a llevar adelante y se va cumplir con todo el proceso. Ahora tiene que entrar la nueva ley y “vamos a ver cuando sale, ahí vamos trabajar sobre lo que ya hay para seguir creciendo. Esta es una ley para ir creciendo, no para ser menos ni para restar”, dijo.

Dos municipios ya no distribuirán almuerzo escolar

Los intendentes de Ybytymí, Néstor Casimiro González (PLRA) y de San Roque González, Emanuel Morán (PRF), manifestaron que no llamarán a licitación para la provisión del almuerzo escolar porque en una reunión que mantuvieron todos los intendentes con el presidente de la República Santiago Peña el mandatario les dijo que el almuerzo escolar desde este año iba a quedar a cargo del Ministerio de Desarrollo.

Además, el primer mandatario les aclaró que este año solamente iban a poder completar el almuerzo escolar las municipalidades que tenían contrato plurianual. Las demás ya no. Sobre esta situación el Ministro de Educación, dijo que “los intendentes se queden tranquilo, que sigan trabajando, que no hay de que temer porque nadie les va cortar los fondos del almuerzo escolar, el Estado no funciona así, tiene previsibilidad, cumple con sus objetivos y con su compromiso”.

Gobernadora de Paraguarí, apoya el proyecto de “Hambre cero”

La Gobernadora de Paraguarí, Norma Zárate de Monges (ANR-HC), dijo: “estamos tratando de dar lo mejor a los niños con la alimentación escolar, como siempre lo hemos soñado desde el día uno, pero lo que más queremos es que se distribuya el almuerzo escolar, los 180 días del año académico, con calidad por sobre todas las cosas”.

Esa es una apuesta que ha entendido claramente el Presidente de la República Santiago Peña y “lo he dicho y lo repito: que es el proyecto más ambicioso del presidente de la República, que se apruebe el proyecto de ley de Hambre cero y que nuestros niños, el ciento por ciento del Paraguay, puedan recibir la alimentación escolar en las instituciones”, expresó.