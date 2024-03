Exportación de carne crece luego de un año

El crecimiento de las exportaciones de carne bovina ocurre luego de un poco más de un año, porque la última vez que aumentaron los envíos de la proteina roja fue al cierre del 2022, mientras que desde enero 2023 hasta enero de este año, las cifras de exportaciones del rubro disminuyeron.

El cambio de la tendencia en las exportaciones de carne fue importante y podría tener relación directa con el inicio de los envíos de la carne al mercado de EE.UU. Recordemos que hasta el mes pasado, el balance era de merma, con caídas del 2,15% en volumen y 0,04% en valor en las exportaciones con relación al periodo anterior. El aumento de las exportaciones también fue en forma general.

Todos los rubros pecuarios, incluyendo carne bovina y sus menudencias, carne porcina y sus menudencias; carne aviar y sus menudencias y despojos; así como también los subproductos comestibles y no comestibles de origen animal, aumentaron al cierre de febrero en 5,3% en volumen y 9,4% en valor respecto a febrero del 2023. Las cifras fueron de 93.306 toneladas por un total de US$ 310,7 millones, según el informe del Senacsa.

Entre los principales mercados de la carne paraguaya, al cierre de febrero, se destaca en primer lugar Chile, con 19.816 toneladas por US$ 103.7 millones; Brasil , con 3.740 toneladas por US$ 23 millones; Taiwán con 4.554 por US$ 19,5 millones; EE.UU. ocupa el puesto 13, con 1.010 toneladas por US$ 4,2 millones.