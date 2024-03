San Antonio: padres exigen almuerzo escolar a la municipalidad

Padres de alumnos de la escuela básica 5.580 San Francisco de Asís del barrio del mismo nombre de la ciudad de San Antonio se manifestaron en la mañana de hoy para exigir a la municipalidad la provisión del almuerzo escolar para los niños que realizan doble escolaridad.

Los progenitores indicaron que los alumnos deben de abandonar la institución para ir a comer a sus casas y luego regresar a aulas, pero que muchos ya no retornan.

“Desde el año pasado tenemos problemas con el almuerzo, la municipalidad nunca cumplió a cabalidad con la institución y este año nuevamente no se cumple con el almuerzo. Nuestros hijos tienen doble escolaridad, pero a la hora del almuerzo deben ir a sus casas y luego volver. La mayoría ya no regresa porque viven lejos, además de representar un peligro con las calles cada vez más inseguras”, expresó María Luisa Jiménez.

Los padres lamentaron que la administración del intendente Santiago Aguilera (PLRA) no prevea el almuerzo escolar y más cuando cuenta con los recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) para el efecto. Pidieron que se suspenda la doble escolaridad si los chicos no tendrán el alimento principal.

Institución sin comedor

El director de la escuela, profesor Richard Ocampos, reconoció que no tienen el almuerzo escolar de la Municipalidad, por lo que están obligados a dejar que los alumnos del primero al sexto grado vayan a sus casas a comer y luego regresar a la institución.

“Nuestra institución cuenta con doble escolaridad desde hace cuatro años y desde el año pasado tenemos problemas con el almuerzo. Este año se agudiza porque la municipalidad aún no provee y no sabemos si van a enviar los alimentos; tenemos que enviar a los alumnos a sus casas para comer y luego volver, pero la mayoría ya no regresa y no podemos obligar”, expresó el director.

El docente aclaró que la escuela no cuenta con un comedor y que los niños anteriormente comían en sus aulas, en medio de sus útiles escolares. Esta institución debe de recibir 290 platos para alumnos del preescolar al sexto grado.

Informarán al MEC

El supervisor del MEC en el área, Blas Franco, lamentó la situación de las escuelas que quedan sin el principal alimento. Añadió que informarán a las autoridades del Ministerio de Educación para buscar una salida al problema del almuerzo.

“El intendente manifestó hoy que recién ahora va a iniciar el proceso de licitación para la distribución del almuerzo escolar porque se pusieron de acuerdo todos los intendentes para no llamar y los que hacen (distribuir el almuerzo) son los que tienen contrato plurianual firmado el año pasado. Nos dice que no hay caso y lamentablemente estamos en esta situación”, expresó Franco.

No harán horario extendido en escuela San Juan

También los padres de la Escuela Básica 6.420 San Juan, ubicada en el barrio Cándida Achucarro, dijeron que ya no enviarán a sus hijos en horas de la tarde para cumplir con el horario extendido. Cuestionaron el mal manejo de los recursos del Fonacide.

Esta casa de estudios cuenta con 375 alumnos del preescolar al noveno grado y debido a la falta de infraestructura solo el primer ciclo (1°, 2° y 3°) cuentan con horario extendido.

Ante la ausencia del intendente en la municipalidad, hablamos con la responsable de Unidad Operativa de Contrataciones (UOC), Ruth Mariel Barreto Benítez, quien manifestó que que esta semana se solicitará a la Junta Municipal la autorización para el llamado a licitación para proveer el almuerzo a las escuelas.