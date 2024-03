¿Deben ir los restos del contraalmirante José Bozzano Baglietto al Panteón Nacional de los Héroes?

Un proyecto de ley que pretende el traslado de los restos del contraalmirante José Alfredo Bozzano Baglietto al Panteón Nacional de los Héroes y que cuenta con media sanción de Diputados, será estudiado este jueves en el Senado.

El proyecto generó un dictamen de rechazo por parte de la Comisión de Cultura de la Cámara Alta, y un debate candente en las redes, involucrando a historiadores que expusieron sus posturas, a favor y en contra del proyecto.

¿Quién fue Bozzano y cuál fue su papel en la historia paraguaya? ¿Merece ese sitial de privilegio? Te contamos algunos datos y vos sacá tus propias conclusiones.

“Uno de los mejores oficiales que conoció este país”, defiende Fabián Chamorro

El historiador Fabián Chamorro no dudó en calificar a José Alfredo Bozzano Baglietto como “uno de los mejores oficiales que conoció este país. Creativo y patriota”.

“Recibió su diploma de guardiamarina en 1917. Siguió cursos de perfeccionamiento en los Estados Unidos y Alemania. Logró los siguientes títulos: Ingeniero y Arquitecto Naval; Ingeniero Aeronáutico; y Piloto Aviador Militar”, recordó.

“Bozzano fue el padre de los cañoneros “Humaitá” y “Paraguay”, guardianes del río Paraguay durante la contienda chaqueña. En la Guerra del Chaco ocupó varios cargos: director General de Aviación, director del Material de Guerra, director de la Escuela de Especialidades”, entre otros, añadió.

El historiador recordó además que “su principal actuación la tuvo como director General del Arsenal, institución que cumplió importantísima función en la fabricación y abastecimiento de materiales de guerra”.

Posterior a la guerra, ocupó otros cargos entre los que destacan el de intendente de Asunción, ministro de Defensa y de Hacienda, acotó

¿Responsable de la masacre de los estudiantes en 1931?

Entre las posturas contrarias al traslado, encontramos a la también historiadora Noelia Quintana Villasboa, quien en sus redes recordó que según el Dr. Efraín Cardozo en su libro “23 de octubre: Una Página de Historia Contemporánea del Paraguay”, podría haber estado involucrado en la masacre de jóvenes.

“Todo parece indicar que fue el capitán José Bozzano el hombre que dejó la orden escrita de que se dispare contra los estudiantes del Colegio Nacional de la Capital, que fueron masacrados”, señaló la historiadora, recordando ese suceso ocurrido en los turbulentos años previos a la Guerra del Chaco.

El material utilizado por Quintana Villasboa dice, sin embargo, en expresiones del autor, que “el capitán Bozzano no había hecho, sino transcribir, casi literalmente y con las modificaciones necesarias para su adecuación a las circunstancias, las disposiciones de la Ordenanza Militar. No contenían sus instrucciones palabras que no fueran expresión fiel de la realidad jurídica imperante en el orden militar”.

En cuanto a Bozzano, si bien la historiadora reconoce el aporte de su labor a la defensa nacional, agrega que “hizo lo que todo soldado dentro de su formación podía ofrecer, pero nada extraordinario”.

