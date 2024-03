Salud reproductiva de la mujer: tasa de embarazo adolescente descendió en los últimos 30 años

Una maternidad segura es un derecho que tienen todas las mujeres; sin embargo, la salud reproductiva en nuestro país sigue siendo una deuda pendiente. La falta de educación tiene consecuencias catastróficas en este aspecto, especialmente con los casos de “niñas madres”.

Miguel Ruoti Cosp, jefe de la cátedra de Ginecología y Obstetricia de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA y el Hospital de Clínicas, asegura que se logró bajar la tasa de embarazo adolescente en un 15% aproximadamente, en los últimos 30 años. “Todavía no llegamos a números ideales”.

Se trata de adolescentes menores de 15 años, “todavía no tienen conciencia de la maternidad pero se ven obligadas a ser madres”.

También se dio un importante descenso en el índice de la mortalidad materna, comparando a la situación de hace tres décadas.

“La pandemia vino a destruir esa curva del descenso que había, pero sí mejoramos en la atención a las madres por causas de muerte por preeclampsia, hemorragias e infecciones, que son las causas más frecuentes y prevenibles”, especificó.

Bajo nivel educativo

A pesar de la cantidad de plataformas que existen para acceder a información sobre los derechos que tienen las mujeres, especialmente en estado de gestación, el mensaje no llega a todas.

“No son muchas, pero todavía tenemos mujeres que acuden a la consulta sin nada de información. Es una cuestión muy triste, pero se ve el fruto de un trabajo silencioso, aunque a veces no alcanza”, sostiene.

“Una buena consulta también sirve para educar e informar”

El especialista en ginecología y obstetricia comenta que en el Hospital de Clínicas realizaron una reingeniería en materia de horario para que las mujeres cuenten con consultas de 20 minutos por paciente en turnos mañana y tarde de lunes a viernes, además de los sábados en horario diurno.

“Es un momento perdido si no lo hacemos, porque no sabemos si la mujer con determinada dolencia el día de hoy, volverá mañana. La educación es tú a tú, con un trabajo de hormiga que se convierten en pequeños granos de arena para que esto vaya cambiando”, indican.

¿Qué implica una maternidad segura?

La maternidad es una decisión fundamentalmente de la mujer y secundariamente del hombre, porque si ella conoce su cuerpo puede identificar los momentos en los cuales puede tener relaciones para concebir o evitar un embarazo.

“Es la mujer la que tiene el “no”: ‘si no usas preservativo, no tengo relaciones sexuales contigo’. Mientras la mujer no entienda que ella tiene la llave para decir sí o no, que es una protección para ella, incluso de las enfermedades de transmisión sexual, mientras no se empodere, no avanzamos”, sostuvo.

Métodos anticonceptivos

El especialista recuerda que existen métodos anticonceptivos para todos, incluso cuando se tiene condiciones médicas, para las personas que tienen relaciones sexuales esporádicas, frecuentes, para las que tienen parejas únicas o múltiples.

Se dispone de una amplia gama de ofertas anticonceptivas. “El secreto está en saber mostrar qué opciones hay, siempre acompañado de una consejería médica”, refiere.

Lamenta que en nuestro país no exista una costumbre en que el hombre también deba cuidarse y todo recae sobre la mujer. “Lentamente vamos aumentando la cantidad de hombres que optan por la vasectomía sin temor, porque hay demasiados mitos”.

Reproducción asistida

El profesional comenta que el caso de la reproducción asistida, el problema es el alto costo, no sólo de los equipamientos, si no, de los insumos y fármacos que se utilizan para inducir la ovulación.

“Lo que sí tenemos en Clínicas es la consulta especializada en reproducción a través de convenios con instituciones privadas donde se le puede brindar el mismo servicio a un arancel menor, si son pacientes de escasos recursos, pero no contamos con lo que se conoce como reproducción asistida o fecundación in vitro. Es un problema no resuelto”, indica.

En otros países, el gobierno subvenciona a clínicas privadas, comenta. “En Argentina son dos o tres ciclos de intentos donde el Estado se hace cargo de los costos del tratamiento. Acá aún no llegamos a eso”.

Mujeres que deciden no tener hijos

La edad para la realización de la ligadura es una gran polémica; se verifican otros factores cuando se toma la decisión.

Es importante tener en cuenta el análisis médico y la conciencia de que se trata de algo definitivo, que no se podrá cambiar aunque las circunstancias de la vida cambien.

También existen casos de pacientes que cuentan con alguna patología que recomienda el no embarazo, por lo que se utiliza este método anticonceptivo permanente, como el caso de las mujeres con trastornos mentales incurables, que no le permitirán cuidar de un nuevo ser.

“Individualidad y actuar en consecuencia”, recomienda el profesional.

Una buena noticia: el Hospital de Clínicas realiza cirugía fetal

Desde hace un tiempo, el Hospital de Clínicas ofrece el servicio de cirugía fetal, por lo que muchas personas de escasos recursos tienen la posibilidad acceder sin necesidad de buscar ayuda en el extranjero.

“Es una novedad a nivel país en el ámbito público. Ya comenzamos con las cirugías, la primera fue el año pasado; el bebé nació y está espléndido, le hacemos el seguimiento con muy buenos resultados”, comenta.

Agrega que es necesario dar a conocer porque esta cirugía necesita realizarse a tiempo, dependiendo de cada necesidad y de la patología.

Las más comunes son las que se realizan en embarazos gemelares, que necesitan separación. Por lo general son gemelos que comparten la misma bolsa o la placenta.

También se realizan cuando se presenta un problema cardíaco, pulmonar, espina bífida o a nivel de la vejiga del feto.