Limpio: más de 100 familias sin agua desde hace cinco días

En el barrio La Hermosa de la colonia Juan de Salazar de la ciudad de Limpio denuncian que hace cinco días que están con corte en el servicio de agua potable, que está a cargo de una empresa privada.

Los vecinos exigen una solución inmediata, pues lamentan que entre los afectados hay niños y personas adultas quienes requieren imperiosamente del vital líquido en medio de esta ola de calor.

También cuestionaron que vienen realizando el reclamo, pero la aguatera local no responde. “Somos 105 familias las que hace cinco días estamos sin agua y el propietario no nos da la cara. Estamos desesperados, tenemos criaturas chicas y personas de la tercera edad y no podemos hacer nada sin agua”, denunció una de las vecinas.

Incluso, comentó que ya recurrieron al Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Erssan) para cambiar de empresa explotadora del servicio, pero tampoco logran una respuesta favorable.

Se manifestarán por falta de agua

Los denunciantes se manifestarán esta tarde, aplicando el cierre de la ruta como medida de protesta ante la desesperación por la falta del servicio.