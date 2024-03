Corte pretende la centralización de sedes de los juzgados de Lambaré

El ministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Eugenio Jiménez Rolón hizo el anuncio de la futura centralización de las sedes de los juzgados de Lambaré, en una reunión con jueces de primera instancia y miembros del Consejo de administración de la circunscripción de Central, realizada el sábado pasado, en el Palacio de Justicia de Asunción.

En la ocasión, el ministro superintendente de la circuncripción judicial de Central explicó que la idea de la construcción de una sede propia no avanza, debido a que no existe consenso en la Municipalidad de Lambaré para el efecto. Mientras la obra no se concreta, se ha decidido buscar otra alternativa.

Por esta razón, Jiménez encargó al administrador de la circunscripción de Central la búsqueda de un edificio que contenga todos los requerimientos para el funcionamiento de los juzgados de Lambaré que atienden además causas de las ciudades de Villa Elisa, San Antonio y Ñemby.

Juzgados de Lambaré, en dos locales distintos

Actualmente, los juzgados funcionan en dos sedes distintas: una ubicada en la avenida Cacique Lambaré casi Juana de Lara y la otra, en la avenida Perón esquina Francisca Yegros de Carpinelli.

En la primera, que es un edificio de departamentos alquilado hace 23 años por el Poder Judicial, están el juzgado penal de garantías N° 1, el juzgado penal de ejecución y el juzgado en lo civil y comercial.

La insfraestructura del local ha sido visiblemente sobrepasada por el vertiginoso crecimiento de las populosas ciudades que atienden los juzgados y como consecuencia de ello, dormitorios, cocinas y áreas de servicio se han convertido en áreas de trabajo.

En el segundo edificio están los juzgados penales de garantías 2 y 3, el juzgado penal de la adolescencia y el juzgado de la niñez y la adolescencia.

El local ha sido noticia en la semana anterior por el robo de evidencias de uno de los juzgados de garantías y por el robo de cables del juzgado de la Niñez y la Adolescencia, una semana antes.

Buscan paliar necesidad de seguridad y de recursos humanos

Jiménez indicó que esta medida facilitará la implementación de medidas de seguridad, pues el presupuesto actual no alcanza para la cobertura de seguridad de ambas sedes.

También se habló de la necesidad de un aumento presupuestario, de manera a crear nuevos juzgados con su correspondiente estructura y contratar más recursos humanos, de manera a contar con un equipo de trabajo acorde al crecimiento de la litigiosidad en la zona.

En ese sentido, se habló de la búsqueda de pasantes o practicantes a través de convenios con facultades de derecho, así como de la posibilidad de solicitar funcionarios comisionados de otras instituciones públicas, como la Justicia Electoral.

Asimismo, el ministro destacó sus esfuerzos por mejorar la infraestructura la de la circunscripción a su cargo y en ese sentido, destacó la inauguración de nuevos juzgados entre ellos los de Villa Elisa, J. Augusto Saldívar y Ñemby, así como la construcción de la sede de los juzgados de Capiatá, cuya inauguración está prevista para diciembre de este año y el inicio de la construcción del Palacio de Justicia de Fernando de la Mora.

Jiménez finalizó diciendo que, con el trabajo en conjunto se podrá mejorar la calidad de la administración de justicia en la circunscripción Central y agradeció el trabajo y la colaboración de todos.