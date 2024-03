Mades insta a respetar fauna ictícola

El ingeniero Mario Martínez explicó que en la Semana Santa muchos turistas están de visita en Ayolas atraídos por la actividad pesquera y para llevar peces a sus comunidades.

De manera a evitar la depredación, Martínez solicitó a los pescadores que respeten las medidas establecida por la Ley de pesca para la extracción de los peces de las aguas del río Paraná. Funcionarios del Mades realizarán controles preventivos permanentes y las personas que sean encontradas en infracción serán sometidas a sanciones administrativas, indicó.

Las medidas permitidas para el dorado son a partir de 70 centímetros, del surubí pintado 85 cm, el surubí atigrado 80 cm y la boga desde 60 cm.

“Sabemos que la pesca es muy importante para el desarrollo económico de esta ciudad, si no respetan y cuidan la fauna ictícola en un futuro no muy lejano ya no podrán contar con este rubro que les permita contar con un ingreso económico para sostenimiento de sus hogares”, expresó.

Durante los controles se solicitará el permiso correspondiente, carnet deportivo; si viene con embarcación, deben poseer el permiso de navegación y en caso contrario se les proveerá de uno provisorio. Para trasladar los peces a otra ciudad tienen que solicitar la guía de traslado en la oficina de pesca del Mades, explicó el funcionario del Mades, oficina Ayolas.