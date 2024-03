La carta que envió a Santiago Peña un poblador cansado del mal estado de los caminos

El eterno problema de los caminos en el interior del país sigue siendo una deuda pendiente del Gobierno, especialmente en el sur del país, gran parte del departamento de Ñeembucú y el sur de Misiones.

Los caminos son intransitables en épocas de lluvias, pero también durante la sequía, debido a la cantidad de arena blanca que se acumula en la zona.

Cansado de este eterno problema, un poblador de la ciudad de Laureles de nombre Miguel Ortiz Bordón escribió una carta dirigida al presidente de la República, Santiago Peña, y la depositó en la mesa de entrada del Palacio de López.

Explicó en la nota que el tramo de 34 kilómetros es una ruta de terraplén que sirve de conectividad este-oeste del departamento de Ñeembucú, hacia el departamento de Misiones. Mencionó que la mayoría de los pobladores de Laureles, Cerrito, Villalbín y demás localidades cercanas optan por utilizar este tramo para conectarse con la ciudad de Ayolas, San Ignacio, Encarnación, Ciudad del Este, por razones comerciales, laborales, de asistencia hospitalaria, estudios universitarios o para ir hacia la República Argentina o el Brasil.

“El mal estado de este tramo hace décadas viene perjudicando a tanta gente de esta parte del país, que con mucha esperanza ha depositado su confianza hacia su persona en las últimas elecciones generales”, indicó.

Señaló que ruegan la “reparación urgente de este tramo” para que sea puesto en condiciones transitables. “La infraestructura de la ruta nacional PY20 cuenta con pavimento asfáltico desde el kilómetro cero de San Patricio hasta Yabebyry”, menciona parte de la carta remitida a Peña.

Una trampa mortal

Bordón mencionó que hay un proyecto para pavimentar el trayecto de Yabebyry a Pilar, con el nombre de “Corredor de Exportación Sur Oeste”, pero que los ciudadanos ya no están para aguantar mucho tiempo y seguir sufriendo el pésimo estado de los caminos.

“La población de esta parte del país ya no soporta esperar décadas de ejecución del citado proyecto y que últimamente está en manos de técnicos de la Cooperación Internacional del Japón (JICA). No se sabe si en un año o en diez años o más se llevará adelante este megaproyecto. Los usuarios desde hace décadas debemos soportar el mal estado de este tramo que se convierte en una trampa mortal para los pobladores y turistas que visitan la zona sur del departamento de Ñeembuců”, señaló en la carta.

Finalmente, el ciudadano expresó que tiene la esperanza de su nota sea tenida en cuenta por el presidente de la República. “Espero que este reclamo sea considerado por vuestra excelencia, articulando acciones e instruyendo al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, Gobernaciones, Municipalidades, directores de entes binacionales, a fin de llevar adelante la reparación urgente del tramo en cuestión”, finalizó.

En contacto con ABC, Bordón indicó que como ciudadano ya no le queda otro recurso más que reclamar. “Aquí ni los intendentes de Laureles de Yabebyry ni los gobernadores de Misiones ni de Ñeembucú se ocupan de ese tramo y no nos queda otra alternativa que recurrir como ciudadanos a lo que está en nuestras manos. Yo tuve la osadía de escribirle al Presidente y hasta ahora no hay ninguna respuesta”, indicó.