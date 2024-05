Comunidad educativa de un colegio de Yataity del Norte reitera pedido de culminación de obra y mejoramiento de aulas

La comunidad educativa del colegio nacional Juana María de Lara denunció que en los días de lluvias los estudiantes refugian en los pasillos de una escuela que funciona en el mismo predio del colegio. En lo que respecta a la ejecución del fracasado proyecto del Ministerio de Educación, explicaron que durante todo este tiempo fueron adjudicadas dos empresas constructoras, pero que ninguna tuvo la capacidad para terminar la construcción.

También señalaron que existen otras edificaciones que quedaron abandonadas por estas mismas empresas que fueron contratadas por el MEC, que son la empresa Estructura Ingeniería SA (EISA), cuyo representante es Alberto Palumbo y la constructora JL y Compañía SA, representado por Diego Marcelo Jara Estigarribia.

En ese sentido, la directora de la institución, profesora Marlene Centurión, comentó que debido a la falta de aulas ya tuvieron numerosos inconvenientes durante estos cuatro años, pero que lamentablemente hasta hoy no están encontrando una solución de parte de las autoridades del Ministerio.

Construcción del futuro pabellón

Por otra parte, refirió que la comunidad educativa de este lugar solicita con urgencia a los responsables principales del MEC para hacer lo posible y terminar la estructura del pabellón de tres aulas que quedó paralizado desde el año 2023.

“No podemos seguir trabajando con esta precariedad, los alumnos se merecen un lugar adecuado para poder estudiar en un ambiente saludable y seguro, porque en estas condiciones no podemos exigir demasiado a pesar de que los estudiantes hacen lo posible para no perder las clases diarias”, subrayó la docente.

Asimismo, la presidenta del Centro de Estudiantes, Arami Bogado, remarcó que en realidad casi todas las aulas están con problemas de estructura, principalmente en la parte del techo, por lo que urge la terminación de las nuevas salas.

Subrayó, que cuando llueve los alumnos en vez de estar desarrollando clases, deben estar sacando las aguas acumuladas en las salas. “Pedimos a las autoridades del Ministerio de Educación que escuchen el reclamo nuestro y que ya se pueda terminar nuestro pabellón que hace cuatro años se había iniciado y hasta hoy no podemos utilizar por la falta de terminación”, agregó la estudiante.

Construcción de aulas está paralizada

Las otras ocho obras paralizadas de la parte sur de San Pedro, también afectan a las escuelas básicas N° 2.693 María Auxiliadora de la Calle 8.000 Defensores del Chaco, escuela Nº 1.476 Dr. Raúl Peña, de la compañía Guaica y la escuela N° 2.846 Virgen de Lourdes, del distrito de Santaní.

Además de estos locales están las escuelas básicas 3.412 María Auxiliadora, de Capiibary, la Nº 1.483 Don Agustín Campos Alum del municipio de Liberación, Nº 3.451 Clara Nimia Galeano Caballero de la localidad de Villa del Rosario, Nº 178 Emilio Gómez Zelada, de 25 de Diciembre, y la Nº 6.614 María Auxiliadora de Choré.