San Juan Nepomuceno: cardenal pide no traicionar la verdad y afirmó que vender el voto por monedas es corrupción

El cardenal Adalberto Martínez dijo que a San Juan Nepomuceno, quien nació en Checoslovaquia y fue un mártir del sigilo de la confesión, fue sacrificado por ser prudente, por no revelar lo que se le confió. Hay que hablar solamente para edificar y no para destruir, el chisme en radio so´o, en las redes sociales y por mensajes, no contribuyen a nada, expresó.

El prelado instó a hablar solo para valorar y no para difamar. San Juan Nepomuceno sufrió porque fue difamado bastante; hay que valorarse como hijos e hijas de Dios, subrayó el purpurado.

El religioso pidió no traicionar la verdad y que, especialmente en época de elecciones de autoridades, no vender la conciencia a cambio de monedas que deriva en corrupción y extorsiones.

“La necesidad tiene cara de hereje, decimos, y votamos a cambio de moneda sy eso es corrupción”, insistió el primer cardenal paraguayo.

En otro momento, instó a no guardar rencor entre hermanos, a no poner la cruz al semejante y que siempre se devuelva el bien por el mal.

La Junta Municipal de San Juan Nepomuceno, mediante resolución declaró ciudadano ilustre al cardenal Adalberto Martínez. El documento fue entregado al religioso por el presidente de la corporación legislativa, Roberto Rolón. El intendente Derlis Molinas (ANR) igualmente le otorgó una placa recordatoria y la llave de la ciudad.

Por otro lado, integrantes de la Comisión de Asuntos Económicos, encabezados por Antonio Silvero, entregó al cardenal Adalberto Martínez un retrato suyo tallado y pintado en madera. El gesto fue muy valorado por el religioso.

Tras las celebración eucarística fue realizada la tradicional procesión de la imagen del santo protector de la comunidad por las calles de la ciudad de San Juan Nepomuceno. Desde las 15:00 de hoy también se realiza la última corrida de toros en el patio del templo parroquial.