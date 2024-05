Indi y SEN se pasan la pelota ante reclamos de comunidades indígenas

Una comunidad de Caaguazú llegó el domingo por la noche al Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) en Asunción en reclamo de frazadas, chapas, alimentos y maquinarias para trabajar las tierras que ocupan desde hace unos ocho meses, luego de conseguir la titulación de la zona que ocupan.

“Llegamos a la noche, somos como 200 personas incluidos muchos niños, que no tienen tampoco una escuela en nuestro asentamiento”, comentó Benito Martínez, uno de los líderes de la comunidad integrada por indígenas de las parcialidades Mbya Guaraní y Avá Guaraní.

El dirigente reclamó que la presidenta del Indi, Marlene Ocampos no está para atenderlos, pero que hablaron con funcionarios de la entidad.

Además, exigen asistencia de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), para la entrega de frazadas, colchones y chapas porque en sus precarias viviendas en Caaguazú, no tienen techo. “Cada vez que llueve nos mojamos”, indicó Martínez. Según datos de la Policía Nacional, más comunidades llegarán a la capital esta semana.

Indi asegura que atiende a todos

La presidenta del Indi, Marlene Ocampos, aseguró en contacto con ABC TV que atienden a todas las comunidades que llegan hasta Asunción. “Atendemos a todos. No solamente le atiendo a la gente que viene a la institución, yo estoy haciendo días de gobierno en las comunidades, me voy a ver in situ la forma en que ellos están viviendo”, justificó.

Agregó que cuentan con G. 2.000 millones para la transferencia de tierras, pero que no cuentan con recursos para otros rubros.

“Con los pedidos de chapas coordinamos con la SEN, si es para herramientas es con el MAG (Ministerio de Agricultura y Ganadería)”, agregó Ocampos.

Ante la recienten denuncia la antropóloga Marilin Rehnfeldt quien criticó al Indi y a la SEN por no brindan un refugió a los indígenas durante los últimos días de intenso frío, Ocampos afirmó que tienen un albergue dentro del predio del Indi, pero que no es utilizado por los indígenas.

El refugio de la SEN instalado en la Costanera Sur, cierra mañana ante el aumento de la temperatura, según informó el encargado Orlando López, quien además aclaró que el sitio es para personas en situación de calle y no para indígenas u otros sectores que llegan a Asunción para reclamar asistencia.