Abogado de intendente denunciado por abuso sexual asegura que el jefe comunal mantenía relación sentimental con exfuncionaria

El abogado defensor del intendente local asegura que su defendido mantenía una relación sentimental con la exfuncionaria y que decidió cortar con ella por su inconducta; al parecer, se entendía con algunos funcionarios y un concejal municipal de este municipio.

Aseguró que el modo operandi de la denunciante era eso de involucrarse con personas que tienen poder o un buen cargo y luego les extorsiona. Lo mismo sucedió con el intendente, ella misma le había advertido en su despacho, de eso hay audio, donde la mujer le dice al ejecutivo municipal que tiene evidencias en su contra y que si no la vuelve a contratar la va a fundir.

El intendente manifestó esta situación a algunos concejales, quienes le sugirieron a que no la vuelva a contratar y se mantuvo en su postura de no volver a contratarla y ahí comenzó a difundir los videos que están editados con muy mala intención. Agregó, que si se ve el video completo se puede apreciar que no hubo ninguna coacción, ni existió siquiera porque había una relación consentida entre los dos.

El profesional asegura que no es un delito mantener relaciones sentimentales, que no importa el grado de dependencia; el intendente sale ahora a defenderse y a contar la verdad sobre dichas acusaciones mal intencionadas de coacción, coacción grave y violación, que se presentó en su contra.

Es una denuncia temeraria y falsa

El abogado dijo que esta situación le genera un malestar en su salud e inconveniente familiar, pero dentro del análisis que realizó con el cuál sería el mal menor, atendiendo la consecuencia en el seno familiar, se decidió por hacer público el audio. En dicho conversación se escucha advertirle al intendente de lo que le espera si no la vuelve a contratar.

Agregó que tienen muchos otros elementos probatorios que en su momento van a presentar ante el Ministerio Público, hasta el momento el intendente no fue notificado sobre ninguna causa. Dijo que “primero vamos a esperar que termine esta denuncia temeraria y luego accionarán contra la mujer por denuncia falsa y extorsión”.

Ahora “estamos a disposición del Ministerio Público, el beneficio de la duda lastimosamente no se le da al hombre, por lo que salimos a manifestar la verdad, para que pescadores en río revuelto no quieran aprovechar la situación y entrar al cargo por la ventana”.

Denuncia de ex funcionaria realizó al ser desvinculada

El pasado 30 de abril, al terminar el contrato de servicio de la funcionaria municipal con la Municipalidad local, ya no fue contratada y llamativamente después de estar fuera inició la denuncia de que supuestamente fue víctima de coacción sexual y violación, señalando como presunto autor al intendente municipal.

La misma había ingresado en noviembre del 2021, tenía contrato cada cuatro meses que se le renovaba. El último feneció en abril pasado y ya no fue recontratada. El supuesto hecho de abuso sexual, coacción, coacción grave y violación, habría ocurrido supuestamente en el interior de la Municipalidad local.

En su denuncia, la mujer alega que el hecho habría ocurrido el 23 de diciembre en la oficina del intendente municipal, cuando ingresó para pedirle que le pague el salario atrasado que tenía y fue ahí que -relata- le agarró de la mano y quiso que le agarre sus partes íntimas.

En su denuncia la mujer dijo que acercó videos donde supuestamente el intendente en su despacho le estira de la mano para que le toque sus partes íntimas y en otra filmación que presentó ante el Ministerio Público, supuestamente el intendente le invita ir a un motel.