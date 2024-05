Ex funcionaria municipal denuncia a intendente de Acahay por supuesto hecho de coacción sexual y violación

La afectada formuló denuncia ante el Ministerio Público contra el intendente local por los supuestos hechos punibles de coacción sexual y violación, de la que habría sido víctima durante dos años, lapso que estuvo contratada en la Municipalidad de este municipio.

La afectada manifestó en su escrito que ingresó como funcionaria de la Municipalidad local el 11 de noviembre del 2021. Pasó por varios cargos administrativos, tratando de desempeñar sus labores con eficiencia y compromiso.

Agregó que desde que comenzó a trabajar recibía indirectas constantes del ejecutivo municipal sobre la posibilidad de mantener con él relaciones, a la cual siempre se negó, que todo esto tenía su tiempo cíclico en que aguantaba las presiones y que se acentuó más en los últimos dos años.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El otra parte de la extensa denuncia, la mujer alega que el hecho habría ocurrido el 23 de diciembre en la oficina del intendente municipal, cuando ingresó para pedirle que le pague el salario atrasado que tenía y fue ahí que le agarró de la mano y quiso que le agarre sus partes íntimas.

La víctima agregó en su denuncia que el luto que empañó su vida y su condición de mujer, así como la de decidir su autonomía sexual, se puso en vilo por el hecho punible de coacción sexual típico, antijurídico y reprochable realizado por el intendente.

Expresó que cuando fue llamada a la oficina y como presentía que iba a ser acosada, dijo que grabó parte de lo que ocurrió con el intendente y que acerca el video como elemento de prueba. En la grabación se puede observar que el mismo estaba hablando por teléfono y en una cuestión de segundos le miró con rostro ofuscado y excitado tomando la mano de la mujer para que le toque. Dijo que tuvo que cortar el video porque el intendente se levantó y trató de manosearla.

Lea más: Hurtan casa parroquial y una iglesia evangélica en Escobar y Acahay

“Es montaje, persecución política y difamación”

Al respecto, el intendente municipal Aldo Lezcano, comentó que la denuncia realizada por la exfuncionaria municipal “apunta a un montaje y persecución política. “Atendiendo a que no encuentran hechos de corrupción contra su gestión, están buscando de otra manera ensuciar mi nombre”, resaltó.

La denunciante había ingresado en la administración del intendente Lezcano en el año 2021, y su contrato venció el 30 de abril de este año. Ante dicha situación fue comunicada que ya no iban a renovar el acuerdo con ella, porque estaban reduciendo funcionarios por la limitación presupuestaria.

Lea más: Acahay: postergan eventos festivos por los 241 años de fundación de la ciudad

El intendente asegura que a la ex funcionaria se le informó, unos días antes de salir, que ya no iba a ser contratada, por lo que le reclamó y le exigió que cumpla su promesa, porque trabajó por su campaña política para que sea intendente y que si él no revé su postura le va a fundir.

Su asesor jurídico Guido Cristaldo explicó que el supuesto video grabado en la oficina del intendente, no se ajusta a la verdad, se incurrió en un hecho grave de violación a la intimidad, difamación, injuria, calumnia grave. Dijo que ellos no accedieron aún al expediente pero que accionarán contra la denunciante y personas innominadas.

Advirtió que el intendente va accionar ante estos hechos de difamación y calumnia y violación a la intimidad. Su asesor jurídico ya está preparando también la denuncia contra ella y otras personas innominadas que está detrás de esta persecución de desprestigio hacia su persona.